Храм, построенный из остатков Троицкого моста: тайная история Лурдской церкви в Петербурге

Если свернуть с шумного Лиговского проспекта в тихий Ковенский переулок, среди жилых домов неожиданно вырастает здание, больше напоминающее европейскую базилику, чем российский городской квартал. Это Храм Лурдской Божией Матери — церковь, которую сто лет назад построила французская католическая община Петербурга.
И именно он с 1938 по 1992 год был единственным действующим католическим храмом Ленинграда.
Как Лурд пришёл в Петербург
В XIX веке католический мир охватила новая волна паломничеств: после событий 1858 года французский город Лурд стал центром почитания Девы Марии. Легенда об её явлении, а затем возникновение исцеляющего источника привели к созданию догмата о Непорочном Зачатии.
В 1891 году в Петербург из Лурда привезли небольшую статую Богородицы. Её установили в церкви Святой Екатерины на Невском проспекте, и именно она стала отправной точкой для мечты французской общины — построить в столице отдельный храм в честь Лурдской Божией Матери.
К юбилею явления, в 1908 году, французские католики обратились к правительству с просьбой о строительстве. Николай II дал разрешение, и дело поручили архитектору Леонтию Бенуа, одному из главных мастеров неоготики в Петербурге.
Архитектура из гранита Троицкого моста
Работы начались ещё в 1903 году, но из-за нехватки средств проект несколько раз упрощали. В итоге Бенуа создал новый вариант вместе с М. М. Перетятковичем — строгий, вытянутый, с готическими мотивами и крупными розетками.
Любопытная деталь: при строительстве использовали финский гранит, оставшийся после возведения Троицкого моста. Поставило материал французское общество "Батиньоль", также участвовавшее в строительстве переправы, — символический жест помощи соотечественникам.
Храм открыли в 1909 году — он стал шестой католической церковью Петербурга.
Единственная католическая церковь Ленинграда
После революции большинство католических храмов закрыли, перестроили или уничтожили. Храм на Ковенском выстоял. Службы велись даже в 1930–1940-е годы. Храм не сильно пострадал в блокаду и стал единственным действующим католическим храмом города вплоть до 1992 года.
Фактически именно тут сохранялась католическая традиция Ленинграда в эпоху, когда она почти исчезла со всего его пространства.
Святыни, которые приезжали сюда
После восстановления приходской жизни в 1990-е храм принимал редкие и особо почитаемые реликвии:
— статую Девы Марии Фатимской
— ковчег с мощами святой Терезы из Лизьё
— икону «Престол Мудрости»
Эти события собирали огромные очереди верующих — храм снова стал местом притяжения католиков со всей страны.
Современная жизнь
Сегодня здесь проходят мессы на трёх языках — русском, польском и латинском. А ещё храм известен своими органными концертами, на которые приходят не только верующие, но и ценители акустики: звук под сводами здесь особенно чистый и объёмный.