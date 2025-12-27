Храм, построенный из остатков Троицкого моста: тайная история Лурдской церкви в Петербурге

Храм ранит историю, в которой переплелись французская община, Николай II и редкий архитектурный эксперимент.

Если свернуть с шумного Лиговского проспекта в тихий Ковенский переулок, среди жилых домов неожиданно вырастает здание, больше напоминающее европейскую базилику, чем российский городской квартал. Это Храм Лурдской Божией Матери — церковь, которую сто лет назад построила французская католическая община Петербурга.

И именно он с 1938 по 1992 год был единственным действующим католическим храмом Ленинграда.

Как Лурд пришёл в Петербург

В XIX веке католический мир охватила новая волна паломничеств: после событий 1858 года французский город Лурд стал центром почитания Девы Марии. Легенда об её явлении, а затем возникновение исцеляющего источника привели к созданию догмата о Непорочном Зачатии.

В 1891 году в Петербург из Лурда привезли небольшую статую Богородицы. Её установили в церкви Святой Екатерины на Невском проспекте, и именно она стала отправной точкой для мечты французской общины — построить в столице отдельный храм в честь Лурдской Божией Матери.

К юбилею явления, в 1908 году, французские католики обратились к правительству с просьбой о строительстве. Николай II дал разрешение, и дело поручили архитектору Леонтию Бенуа, одному из главных мастеров неоготики в Петербурге.

Архитектура из гранита Троицкого моста

Работы начались ещё в 1903 году, но из-за нехватки средств проект несколько раз упрощали. В итоге Бенуа создал новый вариант вместе с М. М. Перетятковичем — строгий, вытянутый, с готическими мотивами и крупными розетками.

Любопытная деталь: при строительстве использовали финский гранит, оставшийся после возведения Троицкого моста. Поставило материал французское общество "Батиньоль", также участвовавшее в строительстве переправы, — символический жест помощи соотечественникам.

Храм открыли в 1909 году — он стал шестой католической церковью Петербурга.

Единственная католическая церковь Ленинграда

После революции большинство католических храмов закрыли, перестроили или уничтожили. Храм на Ковенском выстоял. Службы велись даже в 1930–1940-е годы. Храм не сильно пострадал в блокаду и стал единственным действующим католическим храмом города вплоть до 1992 года.

Фактически именно тут сохранялась католическая традиция Ленинграда в эпоху, когда она почти исчезла со всего его пространства.

Святыни, которые приезжали сюда

После восстановления приходской жизни в 1990-е храм принимал редкие и особо почитаемые реликвии:

— статую Девы Марии Фатимской

— ковчег с мощами святой Терезы из Лизьё

— икону «Престол Мудрости»

Эти события собирали огромные очереди верующих — храм снова стал местом притяжения католиков со всей страны.

Современная жизнь

Сегодня здесь проходят мессы на трёх языках — русском, польском и латинском. А ещё храм известен своими органными концертами, на которые приходят не только верующие, но и ценители акустики: звук под сводами здесь особенно чистый и объёмный.