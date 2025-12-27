Жёлтый замок среди складов: что это за фантастическое здание стоит на окраине Петербурга

В южной промышленной зоне Петербурга, среди привычных складов, ангаров и серых корпусов, вдруг вырастает ярко-жёлтый замок с красной черепицей. Вид у него такой, будто он сошёл с коробки Lego или сбежал со съёмочной площадки диснеевского фильма. Но внутри — никакой сказки, а вполне реальная швейная фабрика.
Как замок оказался среди цехов
Идея построить необычное здание принадлежит владельцу предприятия Андрею Башкову. Хотелось, чтобы фабрика выделялась, была заметной издалека и не терялась в однотипной застройке. Но замок в промзоне — задача нетривиальная: проект согласовывали около года, ещё несколько лет заняло строительство.
Сегодня здание стоит в глубине квартала и заметно выделяется на фоне промзоны, поэтому его часто используют как ориентир.
Что внутри
Никаких балов, рыцарей и тем более драконов. В здании общей площадью более 4 тысяч квадратных метров работают обычные сотрудники петербургского предприятия.
Большая часть замка — это складские помещения. В швейном цехе — аккуратные ряды машин, где дорабатывают изделия: здесь изготавливают и вышивают шевроны, делают мелкие партии продукции и подготавливают заказы к отправке.
Замковая форма — только оболочка. Внутри всё рационально, организованно и по-производственному функционально.
Петербург, который умеет удивлять
Швейный замок — один из тех редких объектов, которые появились не ради туризма и не как арт-проект, а просто по воле владельца. Но именно такие детали делают город неожиданным: едешь по промзоне, а перед тобой — крепость, которая живёт своей будничной жизнью.