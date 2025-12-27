Дом №43 снесли в 2022, но на картах он есть: самая запутанная улица Петербурга

Сюрреализм на берегу Невы: где руины прошлого смотрят на сияющее будущее.

В Санкт-Петербурге, городе дворцов и парадных фасадов, скрыты уголки, будто вырванные из декораций фильма о постапокалипсисе.

Между Невой и проспектом Обуховской обороны расположена крохотная Перевозная набережная — отрезок земли длиной всего 400 метров, о чьем существовании осведомлены немногие.

Туристы проходят мимо, не замечая эту аномалию, а многие местные жители о ней не догадываются.

История случайной находки

Путь к этому месту часто бывает случаен.

Так, впервые оказавшись в этой части города из-за ремонта автомобиля, один из наблюдателей решил найти удачную точку для фотосъемки недавно отреставрированной Киновии Александро-Невской лавры, расположенной на противоположном берегу Невы.

Перевозная набережная стала идеальной, но увиденное там оказалось далеким от парадных открыток города.

Странная логика заброшенных стен

Перевозная набережная сразу же производит не самое приятное впечатление сразу по нескольким причинам. В глаза бросаются полуразрушенные дореволюционные здания, создающие атмосферу запустения.

Однако помимо руин и нагромождения мусора, здесь царит крайне странная нумерация домов.

“Она начинается с дома №1 и заканчивается домом №47, при этом на набережной дай Бог наберется с десяток зданий”.

Например, за домом №1 сразу следует строение №7-9, а за №29 расположено №47. Дом под номером 43, обозначенный на картах, был снесен лишь в 2022 году, что лишь усугубляет путаницу.

Вероятно, в процессе “эволюции” большая часть строений была утрачена.

Островки благоустройства среди руин

Несмотря на общую мрачность картины, набережная демонстрирует резкие контрасты. Рядом с домом №29 территория неожиданно преображается: в 2019 году здесь разбили сквер длиной 150 метров.

Он оборудован фонарями, скамейками, дорожками и даже лестницей, что необходимо из-за “крутого берега — просто так спуститься к воде тут довольно сложно”.

Свое историческое название набережная получила благодаря тому, что когда-то здесь функционировала пристань — ключевой перевоз через Неву.

На самом начале набережной до сих пор стоят два дома, где, судя по всему, продолжают жить люди. Рядом же располагаются постройки, которые, по всей видимости, расселили и затем “благополучно бросили”.

Внутрь заброшенных зданий с выбитыми окнами, рухнувшими крышами и обилием граффити проникать не тянет.

Сюрреализм и вид на возрождение

Самое яркое и сюрреалистичное впечатление производит детская площадка. Ее яркие, современные конструкции выглядят абсолютно неуместно на фоне мрачных развалин и мусора, соседствующих с ней.

При этом площадка активно используется местными жителями, что лишь усиливает ощущение “фильма о конце света” на фоне повседневной жизни.

Единственное, что способно сгладить это впечатление — это вид на противоположный берег. Там, на Октябрьской набережной, возвышается великолепно восстановленная Киновия Александро-Невской лавры.

Этот контраст — между упадком на одном берегу и возрождением святыни на другом — делает Перевозную набережную одним из самых странных и недооцененных пейзажей Петербурга.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.