Многодетным разрешат «лишние» 1894 рубля: новый порог для пособий удивил родителей
Многодетным разрешат «лишние» 1894 рубля: новый порог для пособий удивил родителей

Опубликовано: 22 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Многодетным разрешат «лишние» 1894 рубля: новый порог для пособий удивил родителей
Многодетным разрешат «лишние» 1894 рубля: новый порог для пособий удивил родителей
Городовой ру

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что для многодетных семей будет увеличено допустимое превышение доходов для назначения Единого пособия. Теперь эта сумма составит почти 1,9 тысячи рублей. По её словам, даже при превышении этого лимита семья сможет получать пособие в полном объёме.

Голикова отметила:

«Понятно, что этот размер средний, по регионам он колеблется в зависимости от тех коэффициентов районных, которые установлены, но в среднем, как я уже сказала, на 1 894 рубля».

Этот новый подход распространяется на семьи с тремя и более детьми, если их доход из-за трудовой деятельности оказался немного выше прожиточного минимума — речь идёт о разнице в 100-200 рублей, которая обсуждалась на недавней Прямой линии. Теперь при таком превышении пособие будет сохраняться. Для разных регионов страны сумма может отличаться, так как учитываются районные коэффициенты.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
