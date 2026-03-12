Пицца больше не в почете: готовлю эту закуску без возни с тестом всего за 30 минут

Рецептом быстрой домашней мини-пиццы без замеса теста и долгой подготовки поделилась автор Дзен-канала «Готовим с Оксаной Пашко».
Ингредиенты:
слоёное бездрожжевое тесто — 900 г, ветчина — 250 г, солёный огурец — 1–2 шт., помидоры — 2–3 шт., сыр — 150 г, томатный соус — 50 г, яйцо — 1 шт., майонез — 100 г.
Приготовление:
Сначала слегка раскатываю листы слоёного теста, чтобы они стали чуть тоньше. Затем нарезаю их на квадраты примерно по 8 сантиметров. У меня упаковка теста весом 900 г, в ней обычно четыре одинаковых пласта.
Подготовленные квадраты выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. В отдельной миске слегка взбиваю яйцо вилкой и смазываю им поверхность каждого кусочка теста. Сверху на каждый квадрат кладу немного томатного соуса или кетчупа и распределяю по поверхности.
Солёные огурцы нарезаю небольшими кубиками. Ветчину нарезаю кубиками. При желании ветчину можно заменить любой колбасой или кусочками уже приготовленного мяса. Помидоры также нарезаю небольшими кубиками. Сыр натираю на крупной тёрке.
Теперь собираю закуску. На тесто выкладываю немного нарезанных огурцов, затем добавляю ветчину, а сверху распределяю кусочки помидоров.
По желанию добавляю немного майонеза — буквально небольшую полоску или сеточку. После этого щедро посыпаю всё тёртым сыром.
Противень отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаю примерно 20–30 минут, пока тесто не поднимется и не станет золотистым, а сыр полностью не расплавится.
Готовую закуску можно подавать сразу, пока она горячая и ароматная.
