Дебют на большом экране: Ленфильм ищет молодых режиссёров

Начинается приём заявок на пятый сезон проекта "Ленфильм-дебют", который стал важной платформой для поддержки молодых режиссёров.
По информации Комитета по культуре Санкт-Петербурга, начинающие авторы смогут показать зрителям свои дебютные полнометражные картины.
Ключевой критерий участия: режиссёр не должен иметь опыта в полном метре, но обязан представить хотя бы одну прошлую работу (например, короткометражный фильм, документалистику или веб-сериал).
Заявки подаются онлайн через официальный сайт проекта, к ним нужно приложить материалы: сценарий полнометражки длительностью 70–120 минут, биографию, детальный синопсис с аннотацией, мотивационное письмо, режиссёрскую концепцию и готовую предыдущую работу.
Дедлайн — 5 мая 2026 года включительно.