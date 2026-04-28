3 килограмма серебра, баня «по-черному» и дома, смотрящие в лес: 10 сказочных мест под Петербургом

Список особенно актуален в преддверии майских праздников.

АТОР и эксперты по сельскому туризму составили список из 10 мест в радиусе 130–470 км от Петербурга, передает Петербургский дневник. Это не просто деревни, а настоящие порталы в прошлое.

1. Старая Ладога: колыбель Руси (133 км)

Это место называют первой столицей Руси. Именно здесь когда-то сел княжить Рюрик.

Поднимитесь на курган Вещего Олега. Пройдитесь по Варяжской улице — она официально самая старая в стране. Фишка: Стены местной крепости в толщину достигают 7 метров. Внутри находится храм святого Георгия с фресками XII века.

2. Родионово: вепсская старина (330 км)

Деревня стоит на высоком берегу озера Юксовичи. Здесь сохранились огромные избы-пятистенки, в которых жили вепсы.

Посмотреть на Георгиевскую церковь 1493 года. Это один из древнейших деревянных храмов в мире, который стоит на своем родном месте. Важно: Магазинов здесь почти нет, берите термос и бутерброды с собой.

3. Кинерма: карельская сказка (420 км)

Эту деревню признавали самой красивой в России. Здесь уникальная планировка: все дома стоят кругом и смотрят окнами в центр, на священную рощу.

Обязательно закажите мастер-класс по калиткам (открытые пирожки). Считается, что здесь они самые вкусные в Карелии. Бонус: Можно договориться и попариться в настоящей бане «по-черному», которой больше ста лет.

4. Коростынь: берег Ильменя (250 км)

Место с невероятными видами на озеро Ильмень. Здесь находится знаменитый Ильменский глинт — высокий обрыв из известняка.

Посетить путевой дворец Александра I. Посмотреть на старинную церковь, которую строили итальянцы. Факт: Именно здесь Москва и Новгород подписали мир, решивший судьбу всей Руси.

5. Старая Русса: соль земли (300 км)

Город-курорт, где лечились цари и отдыхал Достоевский. Воздух здесь пропитан солью из местных источников.

Зайдите в дом-музей Достоевского — там сохранился дух той эпохи. Попробуйте местную кулебяку и попейте минералки прямо из бювета. Интересно: Местный фонтан «Муравьевский» бьет прямо из-под земли и не замерзает даже в лютые морозы.

6. Себеж: «Псковская Венеция» (470 км)

Город стоит на узком перешейке между двух огромных озер. Здесь все напоминает о близости к Европе.

Поднимитесь на колокольню — с нее открывается лучший вид на воду. Идите в нацпарк смотреть на лебедей. Гастрономия: Главный деликатес — копченый угорь. Его здесь готовят по особым рецептам.

7. Изборск: крепость на ключах (330 км)

«Железный град», который веками защищал наши границы. Здесь оживают легенды о рыцарях и осадах.

Спуститесь к Словенским ключам. Это 12 водопадов, бьющих из скалы. Говорят, вода в каждом дает свою силу. Еда: Попробуйте сетоский крендель. Это выпечка местных жителей — народа сето.

8. Сигово: в гостях у сето (340 км)

Маленькая деревня, где живет редкий финно-угорский народ сето. Их культура под охраной ЮНЕСКО.

Послушайте их традиционное пение «леэло». Женщины надевают тяжелые серебряные украшения весом до 3 кг. Вкус: Посмотрите, как варят свадебный сыр с тмином, и сразу его попробуйте.

9. Печоры: пещерный город (350 км)

Главная точка притяжения — мужской монастырь. Это уникальное место, которое никогда не закрывалось за все 500 лет истории.

Запишитесь на экскурсию в «Богом зданные» пещеры. Там покоятся тысячи людей, но в пещерах стоит удивительно свежий воздух. Дополнение: В местном музее можно увидеть редкие работы Николая Рериха.

10. Велье: озерный край (390 км)

Когда-то это был богатый купеческий город, а сейчас — тихая деревня среди озер на границе Пушкинского заповедника.