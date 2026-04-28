3 килограмма серебра, баня «по-черному» и дома, смотрящие в лес: 10 сказочных мест под Петербургом

АТОР и эксперты по сельскому туризму составили список из 10 мест в радиусе 130–470 км от Петербурга, передает Петербургский дневник. Это не просто деревни, а настоящие порталы в прошлое.
1. Старая Ладога: колыбель Руси (133 км)
Это место называют первой столицей Руси. Именно здесь когда-то сел княжить Рюрик.
- Что делать: Поднимитесь на курган Вещего Олега. Пройдитесь по Варяжской улице — она официально самая старая в стране.
- Фишка: Стены местной крепости в толщину достигают 7 метров. Внутри находится храм святого Георгия с фресками XII века.
2. Родионово: вепсская старина (330 км)
Деревня стоит на высоком берегу озера Юксовичи. Здесь сохранились огромные избы-пятистенки, в которых жили вепсы.
- Что делать: Посмотреть на Георгиевскую церковь 1493 года. Это один из древнейших деревянных храмов в мире, который стоит на своем родном месте.
- Важно: Магазинов здесь почти нет, берите термос и бутерброды с собой.
3. Кинерма: карельская сказка (420 км)
Эту деревню признавали самой красивой в России. Здесь уникальная планировка: все дома стоят кругом и смотрят окнами в центр, на священную рощу.
- Что делать: Обязательно закажите мастер-класс по калиткам (открытые пирожки). Считается, что здесь они самые вкусные в Карелии.
- Бонус: Можно договориться и попариться в настоящей бане «по-черному», которой больше ста лет.
4. Коростынь: берег Ильменя (250 км)
Место с невероятными видами на озеро Ильмень. Здесь находится знаменитый Ильменский глинт — высокий обрыв из известняка.
- Что делать: Посетить путевой дворец Александра I. Посмотреть на старинную церковь, которую строили итальянцы.
- Факт: Именно здесь Москва и Новгород подписали мир, решивший судьбу всей Руси.
5. Старая Русса: соль земли (300 км)
Город-курорт, где лечились цари и отдыхал Достоевский. Воздух здесь пропитан солью из местных источников.
- Что делать: Зайдите в дом-музей Достоевского — там сохранился дух той эпохи. Попробуйте местную кулебяку и попейте минералки прямо из бювета.
- Интересно: Местный фонтан «Муравьевский» бьет прямо из-под земли и не замерзает даже в лютые морозы.
6. Себеж: «Псковская Венеция» (470 км)
Город стоит на узком перешейке между двух огромных озер. Здесь все напоминает о близости к Европе.
- Что делать: Поднимитесь на колокольню — с нее открывается лучший вид на воду. Идите в нацпарк смотреть на лебедей.
- Гастрономия: Главный деликатес — копченый угорь. Его здесь готовят по особым рецептам.
7. Изборск: крепость на ключах (330 км)
«Железный град», который веками защищал наши границы. Здесь оживают легенды о рыцарях и осадах.
- Что делать: Спуститесь к Словенским ключам. Это 12 водопадов, бьющих из скалы. Говорят, вода в каждом дает свою силу.
- Еда: Попробуйте сетоский крендель. Это выпечка местных жителей — народа сето.
8. Сигово: в гостях у сето (340 км)
Маленькая деревня, где живет редкий финно-угорский народ сето. Их культура под охраной ЮНЕСКО.
- Что делать: Послушайте их традиционное пение «леэло». Женщины надевают тяжелые серебряные украшения весом до 3 кг.
- Вкус: Посмотрите, как варят свадебный сыр с тмином, и сразу его попробуйте.
9. Печоры: пещерный город (350 км)
Главная точка притяжения — мужской монастырь. Это уникальное место, которое никогда не закрывалось за все 500 лет истории.
- Что делать: Запишитесь на экскурсию в «Богом зданные» пещеры. Там покоятся тысячи людей, но в пещерах стоит удивительно свежий воздух.
- Дополнение: В местном музее можно увидеть редкие работы Николая Рериха.
10. Велье: озерный край (390 км)
Когда-то это был богатый купеческий город, а сейчас — тихая деревня среди озер на границе Пушкинского заповедника.
- Что делать: Гулять по холмам и смотреть на фундаменты древних укреплений.
- Кухня: Спросите местных про «кокоры» (традиционные лепешки) и окрошку с вяленым снетком — маленькой рыбкой из местных озер. Это вкус, который вы точно не забудете.