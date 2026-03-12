Валиева на «Русском вызове»: триумфальное возвращение в Петербурге

Камила Валиева, известная фигуристка, примет участие в турнире шоу-программ «Русский вызов», который состоится в Санкт-Петербурге с 2 по 4 апреля.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией: 19-летняя спортсменка намерена подать заявку на соревнования.
Турнир «Русский вызов» проводится с 2023 года и объединяет действующих и завершивших карьеру фигуристов, исполняющих специально подготовленные номера. В этом году организаторы расширили формат, разрешив постановки на любую тему.
Валиева вернулась к спорту в январе 2026 года после четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, завершившейся 25 декабря 2025 года.
Недавно она выступила на чемпионате России по прыжкам, показав четверной тулуп, а в марте планирует участие в командном Кубке Первого канала.
Для Валиевой «Русский вызов» — шанс показать новую программу и укрепить возвращение в соревнования.