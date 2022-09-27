Камила Валиева

Американский журналист отправил фигуристку к психотерапевту.
Спортсменка не сдержалась.
Знаменитая фигуристка продемонстрировала, что способна на многое.
16-летняя фигуристка активно готовится к сезону.
Сможет ли спортсменка выступать в новом сезоне, так до сих пор и не ясно.
Во втором месяце шоу в Сочи на лед вышла новая Настенька.
Юная фигуристка предвкушает возможность проявить себя.
Юная фигуристка изменила свое решение благодаря разговору с мамой.
Ежедневное взвешивание ломает молодых фигуристок.
Соревновательный дух в спорте вовсе не мешает заводить близкие дружеские отношения.
Спортсменка до сих пор не может прийти в себя после скандала на Олимпиаде в Пекине.
Спортивный комментатор надеется на разъяснения со стороны команды Тутберидзе.
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании с недоверием относится к дилетантам на льду.
Олимпийская чемпионка объяснила, как проходила ее подготовка к дебюту в ледовом шоу.
Ледовое представление будет идти в Сочи до конца сентября.
Татьяна Навка показала в соцсетях видео парной тренировки 16-летней фигуристки с Дмитрием Соловьевым.
Девушка пребывает в отличном настроении и с улыбкой смотрит в будущее.
Бывшая фигуристка не имеет претензий к отбору в этом году.
Незаслуженно лишенная золота на Олимпиаде в Пекине фигуристка 12 лет назад впервые показала, на что способна.
Авторское шоу Татьяны Навки будет идти в Сочи три месяца.