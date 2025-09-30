«А что не до 1000 сразу, как Дункан Маклауд»: петербуржцы шутят над заявлением Голиковой о долголетии

Вице-премьер России Татьяна Голикова сделала смелое заявление о том, что россияне смогут жить до 100-120 лет.

По ее словам, в некоторых регионах страны такие показатели уже достижимы, а задача государства — способствовать развитию возможностей для такой продолжительности жизни.

«Подвластны некоторым регионам и мира»: мечты о долголетии

«Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны», — цитирует Голикову NEWS.ru.

Это заявление, призванное, вероятно, подчеркнуть достижения в области здравоохранения и социальной политики, вызвало бурный отклик в обществе.

Сеть взрывается шутками: пенсионный возраст и «Дункан Маклауд»

Заявление вице-премьера породило волну юмора и сарказма в интернете.

«Тонкий намек на повышение пенсионного возраста?», — иронично спрашивают комментаторы.

Некоторые шутят, что «Правительство заранее подготовится к этому — сделает пенсионный возраст 100 лет».

Другие предлагают более радикальные решения:

«А че не до 1000 сразу как Дункан Маклауд».

Реальность против вымысла: критика и сомнения

На фоне оптимистичных заявлений звучит и критика.

«По крайней ней мере жизнь в городах точно на продолжительности жизни не особо положительно сказывается, в Москве дышать нечем, бетонные джунгли», — пишут одни.

Другие выражают сомнение в реалистичности таких прогнозов, отмечая:

«У них там своя реальность».

«Она в каком-то своем вымышленном мире живет».

Пессимисты добавляют:

«С нашим Минздравом и Голиковой такого не будет никогда».

Государственная задача — развитие возможностей

Несмотря на скепсис, Голикова подчеркивает, что государство видит своей задачей «развитие возможностей для такой продолжительности жизни».

Остается лишь гадать, как эти возможности будут реализованы и достигнут ли они заявленных «фантастических цифр».