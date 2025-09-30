«А что не до 1000 сразу, как Дункан Маклауд»: петербуржцы шутят над заявлением Голиковой о долголетии

Вице-премьер России Татьяна Голикова сделала смелое заявление о том, что россияне смогут жить до 100-120 лет.
По ее словам, в некоторых регионах страны такие показатели уже достижимы, а задача государства — способствовать развитию возможностей для такой продолжительности жизни.
«Подвластны некоторым регионам и мира»: мечты о долголетии
«Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны», — цитирует Голикову NEWS.ru.
Это заявление, призванное, вероятно, подчеркнуть достижения в области здравоохранения и социальной политики, вызвало бурный отклик в обществе.
Сеть взрывается шутками: пенсионный возраст и «Дункан Маклауд»
Заявление вице-премьера породило волну юмора и сарказма в интернете.
«Тонкий намек на повышение пенсионного возраста?», — иронично спрашивают комментаторы.
Некоторые шутят, что «Правительство заранее подготовится к этому — сделает пенсионный возраст 100 лет».
Другие предлагают более радикальные решения:
«А че не до 1000 сразу как Дункан Маклауд».
Реальность против вымысла: критика и сомнения
На фоне оптимистичных заявлений звучит и критика.
«По крайней ней мере жизнь в городах точно на продолжительности жизни не особо положительно сказывается, в Москве дышать нечем, бетонные джунгли», — пишут одни.
Другие выражают сомнение в реалистичности таких прогнозов, отмечая:
«У них там своя реальность».
«Она в каком-то своем вымышленном мире живет».
Пессимисты добавляют:
«С нашим Минздравом и Голиковой такого не будет никогда».
Государственная задача — развитие возможностей
Несмотря на скепсис, Голикова подчеркивает, что государство видит своей задачей «развитие возможностей для такой продолжительности жизни».
Остается лишь гадать, как эти возможности будут реализованы и достигнут ли они заявленных «фантастических цифр».