Дом из сказки Толкина на Приморском шоссе: где в Петербурге найти пещеру Хоббита

Опубликовано: 29 сентября 2025 18:15
Дача Лумберг
Дом из сказки Толкина на Приморском шоссе: где в Петербурге найти пещеру Хоббита
Городовой ру

Фасады и детали напоминают о сказках северного модерна.

На Приморском шоссе, среди сосен и каменных подпорных стенок, стоит дом, который напоминает то ли миниатюрный теремок, то ли сказочный домик из книг Толкина. Дача Лумберг — один из немногих сохранившихся памятников модерна в Зеленогорске.

История

Дача появилась в начале XX века. В 1910 году её владелицей числилась Елена Ивановна Лумберг, жена архитектора Фёдора Лумберга, и именно ему приписывают авторство проекта. Позднее владельцы менялись: среди них были банковский директор Эйнар Кунтту и предприниматель Фред Гейтель (финнизировавший фамилию в Хейккиля).

На рубеже 1920-х годов рядом с домом устроили каменный погреб — об этом свидетельствует дата "1927" над его входом. Когда-то у дачи стояла скульптура льва, попирающего кабана, но до наших дней она почти не сохранилась.

Архитектура

Дача построена в стиле северного модерна. Небольшой, но выразительный домик выделяется сказочными очертаниями: асимметрия форм, декоративные детали, сочетание дерева и камня. Внутри сохранились изразцовые печи по проекту архитектора Эдуарда Диппеля — редкий пример декоративно-прикладного искусства, чудом уцелевший в Зеленогорске.

Судьба в XX веке

После войны дача перешла в ведение санатория ЦК профсоюзов работников промышленности вооружения, затем использовалась как общежитие "Северной Ривьеры". Несмотря на изменения, комплекс двух дач с оградой и подпорными стенами был признан объектом культурного наследия регионального значения (1988 год).

Соседняя "шведская дача" не сохранилась: она сгорела в середине 2000-х.

Сегодня

Дача Лумберг продолжает жить как "сказочный домик" на берегу Финского залива — уцелевший символ курортной истории и дачного романтизма начала XX века.

Елизавета Астахова
