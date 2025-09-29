Дом из сказки Толкина на Приморском шоссе: где в Петербурге найти пещеру Хоббита

Новости по теме

Каменноостровский проспект: от дач к дворцам Модерна и театральным огням

Перейти

От модерна до руин: что осталось от дачи Новикова в Зеленогорске и почему она стала символом ушедшей эпохи

Перейти

Не только административный центр: Московский райсовет как памятник конструктивизма Петербурга

Перейти

Выборг — город, куда хочется возвращаться: легенды, памятники и старинные улицы

Перейти

Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости

Перейти