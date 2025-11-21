«Никому ни слова»: автоледи на Голландской сбила школьницу и уговорила скрыть наезд

На Голландской улице в Санкт-Петербурге произошёл дорожный инцидент, который привлёк внимание общественности. Женщина за рулём сбила на пешеходном переходе 15-летнюю школьницу, направлявшуюся на занятия в школу.
После этого водитель усадила пострадавшую в свой автомобиль и скрылась с места происшествия, 78.ru.
В течение приблизительно сорока минут девушка находилась в машине вместе с незнакомой женщиной, которая убеждала её никому не рассказывать об этом случае.
Пострадавшая согласилась, и женщина подвезла её к дому, где передала ребёнка матери, заявив: «Я не знаю, кто сбил вашу дочь».
Только позже дочка рассказала матери правду, кто был виновником наезда и кто её привёз обратно.
В тот же день мама и школьница обратились в медицинское учреждение. Диагностированы серьёзные ушибы, требуется дополнительное исследование состояния почек, к счастью, обошлось без переломов.
Семья на следующий день обратилась в полицию; личность и местонахождение женщины, которая была за рулём, устанавливаются.