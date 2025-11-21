Городовой / Город / Подорожание с отсрочкой: в Петербурге техосмотр увеличится в цене с 2026 года
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Подработка со вкусом: петербуржцы всё чаще идут в пищевую промышленность Город
Соперник без крыльев: индийские калао Шанти и Кора в Лензоо штурмовали угощение Город
«Используйте «мертвые» зоны»: как организовать хранение в малогабаритке Общество
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся Город
Свинарник на Загребском: петербуржец загадил квартиру и перебрался в коммуналку Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Здоровье
Категории
Общество Спорт

Подорожание с отсрочкой: в Петербурге техосмотр увеличится в цене с 2026 года

Опубликовано: 21 ноября 2025 12:54
Подорожание с отсрочкой: в Петербурге техосмотр увеличится в цене с 2026 года
Подорожание с отсрочкой: в Петербурге техосмотр увеличится в цене с 2026 года
Городовой ру

Стоимость технического осмотра для грузовых автомобилей с максимальной массой до 12 тонн установлена на уровне 4 606 рублей.

В 2026 году в Санкт-Петербурге предполагается пересмотр максимальных тарифов на техосмотр различных видов транспорта.

Проект постановления, который предусматривает эти изменения, опубликован на сайте Смольного и сейчас проходит антикоррупционную проверку.

Планируется, что с 1 января в городе предельно возможная стоимость проведения техосмотра составит:

  • 4 606 рублей для грузовых автомобилей;
  • 4 403 рубля для пассажирских транспортных средств;
  • 678 рублей для мотоциклов и аналогичного транспорта;
  • 2 980 рублей для автомобилей с прицепом.

Ранее специалисты отмечали готовность таксопарков расстаться с частью иномарок и выставить их на продажу в 2026 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью