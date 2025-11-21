Подорожание с отсрочкой: в Петербурге техосмотр увеличится в цене с 2026 года

В 2026 году в Санкт-Петербурге предполагается пересмотр максимальных тарифов на техосмотр различных видов транспорта.
Проект постановления, который предусматривает эти изменения, опубликован на сайте Смольного и сейчас проходит антикоррупционную проверку.
Планируется, что с 1 января в городе предельно возможная стоимость проведения техосмотра составит:
- 4 606 рублей для грузовых автомобилей;
- 4 403 рубля для пассажирских транспортных средств;
- 678 рублей для мотоциклов и аналогичного транспорта;
- 2 980 рублей для автомобилей с прицепом.
Ранее специалисты отмечали готовность таксопарков расстаться с частью иномарок и выставить их на продажу в 2026 году.