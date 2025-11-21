Соперник без крыльев: индийские калао Шанти и Кора в Лензоо штурмовали угощение

В Ленинградском зоопарке показали, как индийские калао Шанти и Кора проводят время за развлечениями и обедом. Как выяснилось, обеим птицам особенно нравится обычная загадка из картона.
Сотрудники учреждения рассказали, что внутрь коробки для замысловатой игры положили сочных зофобасов — это особый вид жуков. Для того чтобы задача стала интереснее, насекомых дополнительно завернули в бумагу.
Сначала коробкой заинтересовалась Шанти, отличавшаяся большим любопытством и смелостью. Она длительное время не сдавалась, преодолела все препятствия и получила в награду угощение.
Кора вначале наблюдала за процессом со стороны и не стала вмешиваться, пока в помещении были люди.
Как только работники ушли, обе птицы стали вместе исследовать коробку и лакомиться жучками. Таким образом, они смогли не только развлечься, но и пополнить рацион.
