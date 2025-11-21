Городовой / Город / Соперник без крыльев: индийские калао Шанти и Кора в Лензоо штурмовали угощение
Опубликовано: 21 ноября 2025 16:36
В Лензоо продемонстрировали, как калао Шанти добрался до лакомства.

В Ленинградском зоопарке показали, как индийские калао Шанти и Кора проводят время за развлечениями и обедом. Как выяснилось, обеим птицам особенно нравится обычная загадка из картона.

Сотрудники учреждения рассказали, что внутрь коробки для замысловатой игры положили сочных зофобасов — это особый вид жуков. Для того чтобы задача стала интереснее, насекомых дополнительно завернули в бумагу.

Сначала коробкой заинтересовалась Шанти, отличавшаяся большим любопытством и смелостью. Она длительное время не сдавалась, преодолела все препятствия и получила в награду угощение.

Кора вначале наблюдала за процессом со стороны и не стала вмешиваться, пока в помещении были люди.

Как только работники ушли, обе птицы стали вместе исследовать коробку и лакомиться жучками. Таким образом, они смогли не только развлечься, но и пополнить рацион.

Ранее стало известно, что медведю по кличке Миша, привезённому из Волгограда, провели операцию в Петербурге. Для хирургического вмешательства животному сбрили шерсть на морде.

Автор:
Юлия Аликова
Город
