Свинарник на Загребском: петербуржец загадил квартиру и перебрался в коммуналку

Житель Санкт-Петербурга, проживавший в двухкомнатной квартире на Загребском бульваре по договору социального найма, был вынужден переехать в комнату коммунальной квартиры на улице Ярослава Гашека.
Причиной переселения стало накопление задолженности по оплате коммунальных услуг, которая за десять лет достигла суммы более 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.
Решение о смене жилья было принято по исполнительному листу, который поступил судебным приставам Фрунзенского района.
Когда сотрудники службы пришли к нему домой для проведения процедуры, мужчина долгое время не открывал дверь, несмотря на получение уведомления о визите. Только после того, как специалисты приступили к вскрытию двери при помощи специального оборудования, владелец квартиры впустил их внутрь.
Квартира оказалась настолько захламлённой накопленным мусором за десятилетие, что одна из комнат была полностью недоступна для прохода.
Работники жилищной сферы помогли собрать вещи и организовали перевозку имущества на новое место проживания. Мужчина признался, что в течение десяти лет собирал мусор, и сумма долга оказалась для него неожиданной.