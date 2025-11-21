22 и 23 ноября бесплатно в Петербурге: сёстры Олсен на экране и мастер‑класс прямо в летной школе

Несмотря на непогоду, в Северной столице можно отлично провести выходные.

В Петербург пришла настоящая зима. На предстоящих выходных погода останется прохладной, однако днём ожидается плюсовая температура, что создаёт хорошие условия для прогулок на свежем воздухе.

Город готовит различные мероприятия, которые позволят интересно провести время, даже если небо будет покрыто тучами.

В выставочном комплексе на территории бывшего терминала аэропорта на улице Стартовая, 17, 1 строение, Летная школа ART приглашает на день открытых дверей.

Посетителей ждёт экспозиция, посвящённая истории гражданской авиации Советского Союза и современной России. Руководитель учебного центра расскажет о профессии, а также предложит гостям угощения, сообщает Neva.Today.

С 16:30 начнётся мастер-класс под руководством лётчика-инструктора: участники смогут узнать, как устроен настоящий самолёт, и попробуют свои силы в розыгрыше полёта.

В библиотеке имени Маяковского на набережной Фонтанки, 44-46, состоится лекция Никиты Сюндюкова. Он уделит внимание взглядам Платона и Аристотеля. Лектор рассмотрит, как идеи античных философов проявляются в культуре и языке нашего времени.

Отдельным событием станут кинопоказы для любителей творчества сестёр Олсен. В фудмолле на набережной Обводного канала, 118С, будут транслироваться пять фильмов подряд.

Расписание показов: в 12 часов — «Меняемся воротами», затем, через каждые два часа — «Однажды в Риме», «Паспорт в Париж», «Веселенькая поездка» и финальный сеанс «Солнечные каникулы» в 20:00.

