Городовой / Общество / «Термобелье вместо лишнего свитера»: что носят сами стилисты в лютый холод
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Что довело Буланову до закрытия ресторана в Петербурге: певица рассказала всю правду Город
Подготовка к Новому году в два счета: как ИИ составит план, список подарков и меню Город
«Эти периоды часто нужно подтвердить документами»: как превратить свой труд в пенсионные баллы Общество
Капкан в почтовом ящике: петербуржцам подкидывают фальшивые квитанции за коммуналку Город
Листья ещё не облетели, а в Петербурге уже появились первые 3 тысячи снежных кубов Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Туризм
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Термобелье вместо лишнего свитера»: что носят сами стилисты в лютый холод

Опубликовано: 17 ноября 2025 16:00
Зима, одежда
«Термобелье вместо лишнего свитера»: что носят сами стилисты в лютый холод
globallookpress/ Konstantin Kokoshkin

Формула безупречного вкуса зимой.

Когда столбик термометра опускается ниже –15 °C, вопрос выбора одежды становится особенно актуальным. Как одеваются стилисты, чтобы не только сохранить тепло, но и выглядеть безупречно?

Имиджмейкер Дарья Правич делится своей «формулой в холода», основанной на практичности и идеальном вкусе.

«Тепловой контур»: ключ к комфорту

Дарья Правич
Дарья Правич Стилист
«Когда столбик термометра опускается низко, я не геройствую, а включаю практичность», — заявляет Дарья Правич в беседе с «Городовой».

Центральным элементом ее зимнего гардероба является качественное длинное пальто, шуба из эко-меха или натурального меха, либо технологичный пуховик.

«Не короткая куртка, а модель минимум до колена, а лучше — до середины икры. Это создает «тепловой контур»», — объясняет стилист.

В тренде остаются пальто-коконы, прямые двубортные модели и лаконичные пуховики с геометрической стежкой, которые не добавляют лишнего объема.

Термобелье: невидимый помощник

«Термобелье вместо лишнего свитера», — таков второй пункт формулы Дарьи Правич.

Это тонкое, но эффективное решение позволяет сохранить тепло, не создавая объема.

«Под дорогой кашемировый жакет или даже под джинсы можно надеть тонкое термобелье. Это спасение, которое никто не увидит», — подчеркивает она.

Такая многослойность обеспечивает комфорт и стиль одновременно.

Обувь для морозов: плоская подошва и качественные материалы

Высокий каблук в мороз — скорее опасность, чем модный акцент. Поэтому на смену ему приходят более практичные варианты:

«Сапоги на плоском ходу или на микроплатформе».

Дарья Правич предлагает стильные «угги» из премиальной кожи, ботильоны на тракторной подошве или классические сапоги-казаки.

«Главное — качественная кожа и мех внутри», — отмечает стилист, подчеркивая важность материалов для сохранения тепла.

Аксессуары: финальные штрихи образа

Завершающий штрих любого зимнего образа — это аксессуары.

«Объемная шапка-бини из плотной пряжи (она не испортит прическу), большое шерстяное кашне, которое можно обмотать несколько раз, и, конечно, перчатки», — перечисляет Дарья Правич.

Эти, казалось бы, простые детали играют ключевую роль, добавляя образу завершенности и стиля, а также надежно защищая от холода.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью