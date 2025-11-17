«Термобелье вместо лишнего свитера»: что носят сами стилисты в лютый холод

Когда столбик термометра опускается ниже –15 °C, вопрос выбора одежды становится особенно актуальным. Как одеваются стилисты, чтобы не только сохранить тепло, но и выглядеть безупречно?

Имиджмейкер Дарья Правич делится своей «формулой в холода», основанной на практичности и идеальном вкусе.

«Тепловой контур»: ключ к комфорту

Дарья Правич Стилист «Когда столбик термометра опускается низко, я не геройствую, а включаю практичность», — заявляет Дарья Правич в беседе с «Городовой»

Центральным элементом ее зимнего гардероба является качественное длинное пальто, шуба из эко-меха или натурального меха, либо технологичный пуховик.

«Не короткая куртка, а модель минимум до колена, а лучше — до середины икры. Это создает «тепловой контур»», — объясняет стилист.

В тренде остаются пальто-коконы, прямые двубортные модели и лаконичные пуховики с геометрической стежкой, которые не добавляют лишнего объема.

Термобелье: невидимый помощник

«Термобелье вместо лишнего свитера», — таков второй пункт формулы Дарьи Правич.

Это тонкое, но эффективное решение позволяет сохранить тепло, не создавая объема.

«Под дорогой кашемировый жакет или даже под джинсы можно надеть тонкое термобелье. Это спасение, которое никто не увидит», — подчеркивает она.

Такая многослойность обеспечивает комфорт и стиль одновременно.

Обувь для морозов: плоская подошва и качественные материалы

Высокий каблук в мороз — скорее опасность, чем модный акцент. Поэтому на смену ему приходят более практичные варианты:

«Сапоги на плоском ходу или на микроплатформе».

Дарья Правич предлагает стильные «угги» из премиальной кожи, ботильоны на тракторной подошве или классические сапоги-казаки.

«Главное — качественная кожа и мех внутри», — отмечает стилист, подчеркивая важность материалов для сохранения тепла.

Аксессуары: финальные штрихи образа

Завершающий штрих любого зимнего образа — это аксессуары.

«Объемная шапка-бини из плотной пряжи (она не испортит прическу), большое шерстяное кашне, которое можно обмотать несколько раз, и, конечно, перчатки», — перечисляет Дарья Правич.

Эти, казалось бы, простые детали играют ключевую роль, добавляя образу завершенности и стиля, а также надежно защищая от холода.