Порог чувствительности: почему 37,2 у женщины — норма, а у мужчины — повод для завещания

Как пол влияет на отношение к болезни?

Встречается ли у мужчин и женщин разный подход к болезням? И как медицинские работники относятся к шуткам о “мужской простуде” и показной слабости?

Портал «Городовой» обратился за комментарием к терапевту, кардиологу Юлии Маршинцевой, чтобы разобраться в этом вопросе.

Мужчины: реже и позже

«Что касается такой шутки, что у мужчины температура 36,7, и он уже себя плохо чувствует. Но начнем с того, что мужчины в принципе реже обращаются к врачу, особенно в России, это правда», — констатирует Юлия Маршинцева.

Исторически сложилось, что мужчины склонны игнорировать мелкие недомогания, предпочитая “перетерпеть”.

Этот факт подтверждается и наблюдениями специалистов: зачастую к врачу сильный пол обращается уже тогда, когда ситуация становится критической.

«Сейчас, кстати, такая тенденция, что наоборот молодые, до 40 лет, на самом деле очень часто стали проходить чекапы. То есть когда ты здоров, просто проверяешь свой организм».

Медицинская наука шагнула далеко вперед, предлагая высокоточные методы диагностики, такие как УЗИ, МРТ, КТ и развернутые анализы крови. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать их развитие.

Женщины: осторожность и ответственность

Женщины, по словам Юлии Маршинцевой, «более, конечно, чаще приходят и проверяются». Такая статистика, по мнению специалиста, отчасти связана с более высокой степенью ответственности за семью и детей.

«Женщина… всегда лучше перебдеть, нежели, как говорится, упустить», — объясняет врач.

Эта “легкая тревожность”, свойственная женскому организму, побуждает чаще обращаться за медицинской помощью и проводить профилактические осмотры.

Порог чувствительности: индивидуальный фактор

Что касается шуток и стереотипов, то врачи, по мнению Юлии Маршинцевой, должны относиться к ним с пониманием.

«У всех разный порог чувствительности, кто-то может боль терпеть долго, кто-то нет. То есть это все абсолютно нормально».

Действительно, мужчины могут быть более впечатлительными при повышении температуры.

И хотя 36,7 градуса, скорее всего, не вызовет серьезных переживаний, температура в 37,2 градуса уже может заметно повлиять на самочувствие мужчины, тогда как женщина с такими же показателями может продолжать активную деятельность, порой даже не осознавая наличие температуры.