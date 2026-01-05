Не только Дворцовая: где в России работает второй настоящий Эрмитаж

Здесь знакомое имя сочетается с совершенно неожиданным местом и прошлым.

Мало кто представляет, что Эрмитаж можно увидеть не только на Дворцовой площади — но и… в Выборге. Здесь, на территории старинного бастиона Панцерлакс, работает отдельный филиал главного музея страны.

Удивительное сочетание: крепостные стены Средневековья, северная архитектура начала XX века и классическое искусство из коллекции Эрмитажа.

От Выборгского Акрополя до российского Эрмитажа

Здание, в котором сегодня расположен музей, — одно из самых известных произведений финского архитектора Уно Ульберга. Построенное в 1930 году для художественного музея и школы искусств, оно стало частью "Белого Выборга" — ансамбля функционалистской архитектуры, по которому учат студентов-архитекторов всего мира.

Финны прозвали этот музей "Выборгским Акрополем": из-за возвышенного расположения, белых фасадов и статности, которой Ульберг добился сочетанием функционализма и неоклассики.

До войны здесь хранилась крупная коллекция финского и европейского искусства — вторая по значению в стране после столичного Атенеума. После 1940 года экспонаты были вывезены в Финляндию, а само здание долго использовалось под разные нужды и постепенно ветшало.

Второе рождение

В начале XXI века приняли решение вернуть зданию роль, ради которой оно было построено.

Левое крыло заняла школа искусств, а правое — после реставрации — в 2010 году передали под музейный центр Государственного Эрмитажа. Так в Выборге появился филиал, который стал не просто выставочной площадкой, а полноценным культурным центром.

Что здесь можно увидеть

Эрмитаж-Выборг работает как самостоятельный музей:

принимает крупные выставки из фондов Эрмитажа,

проводит лекции и программы для детей и взрослых,

устраивает образовательные курсы с использованием современного мультимедийного оборудования.

Темы выставок уже впечатляют: от искусства эпохи Екатерины II до исламского искусства, от барочного Рима и Венеции до французской декоративной роскоши XVII–XVIII веков.

Постепенно музей расширяется: территория бастиона Панцерлакс тоже становится частью комплекса, а вокруг здания появляются копии античных статуй — как напоминание о глубоких корнях европейской культуры.

Почему это место стоит увидеть

Эрмитаж-Выборг — уникальный пример того, как музей мирового уровня может органично существовать вдали от столицы, в городе с глубокими историческими слоями. Здесь естественно сосуществуют северный модернизм Ульберга, средневековая крепость и настоящее музейное искусство.

Именно эта многослойность делает его одной из самых необычных культурных точек Ленинградской области и обязательным пунктом в маршруте по Выборгу.