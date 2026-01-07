Необычные туры и заманчивые квартиры: как мошенники расставляют сети на отпускников

Жителей Петербурга предупредили о новых схемах мошенничества, связанных с предложениями по аренде жилья и туристических поездках.
Как сообщила пресс-служба УБК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, участились случаи создания поддельных интернет-страниц, имитирующих сервисы по бронированию туров и недвижимости.
Преступники привлекают клиентов необычно низкими ценами и настаивают на полной предоплате.
После получения денежных средств злоумышленники перестают выходить на связь, а сайт, через который оформлялась сделка, часто оказывается недоступен или удалён.
В ведомстве советуют гражданам самостоятельно проверять подлинность интернет-адреса, искать информацию о компании в поисковых системах, не переводить деньги заранее в полном объеме и обращаться только к официальным сервисам признанных туроператоров или крупных платформ по аренде недвижимости.
Отдельно подчёркивается, что предложения с нереально низкой стоимостью и требованием немедленного отклика, как правило, скрывают мошенническую схему.
- Не переводите всю сумму заранее.
- Используйте только известные официальные сайты или приложения.
- Всегда уточняйте информацию о компании и проверяйте доменное имя сайта.
