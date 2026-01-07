Городовой / Город / Необычные туры и заманчивые квартиры: как мошенники расставляют сети на отпускников
Необычные туры и заманчивые квартиры: как мошенники расставляют сети на отпускников

Опубликовано: 7 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Эксперты предупреждают, что предложения о выгодных и срочных сделках зачастую оказываются уловками мошенников.

Жителей Петербурга предупредили о новых схемах мошенничества, связанных с предложениями по аренде жилья и туристических поездках.

Как сообщила пресс-служба УБК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, участились случаи создания поддельных интернет-страниц, имитирующих сервисы по бронированию туров и недвижимости.

Преступники привлекают клиентов необычно низкими ценами и настаивают на полной предоплате.

После получения денежных средств злоумышленники перестают выходить на связь, а сайт, через который оформлялась сделка, часто оказывается недоступен или удалён.

В ведомстве советуют гражданам самостоятельно проверять подлинность интернет-адреса, искать информацию о компании в поисковых системах, не переводить деньги заранее в полном объеме и обращаться только к официальным сервисам признанных туроператоров или крупных платформ по аренде недвижимости.

Отдельно подчёркивается, что предложения с нереально низкой стоимостью и требованием немедленного отклика, как правило, скрывают мошенническую схему.

  • Не переводите всю сумму заранее.
  • Используйте только известные официальные сайты или приложения.
  • Всегда уточняйте информацию о компании и проверяйте доменное имя сайта.

Автор:
Юлия Аликова
Город
