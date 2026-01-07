Городовой / Город / В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин Город
Убийство в Тельмана: под подозрением — школьник Город
Шахматы, проектор и бронетранспортер: чем удивил троих детей начальник войск РХБЗ Город
На что теперь пересели петербуржцы? Открыты неожиданные причины обвала рынка новых машин Город
Когда история оживает: «Поезд Победы» везёт тайны прошлого в Ленобласть Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей

Опубликовано: 7 января 2026 05:30
 Проверено редакцией
В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей
В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей
Городовой ру

Пожарные ликвидировали возгорание, площадь которого составила 55 квадратных метров.

В деревне Клопицы Волосовского района Ленинградской области произошёл крупный пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания.

Информация об этом поступила от представителей главного управления МЧС по Ленинградской области.

По данным ведомства, площадь возгорания достигла 55 квадратных метров. Специалисты в ходе спасательных работ вывели из здания двадцать человек с помощью специальных устройств.

Кроме того, на верхнем этаже из заблокированной квартиры удалось эвакуировать троих детей.

Как сообщили в МЧС, пламя полностью уничтожило одну квартиру, после чего огонь распространился на балкон этажом выше. Позже стало известно, что внутри были обнаружены два тела.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью