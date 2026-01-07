В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей

В деревне Клопицы Волосовского района Ленинградской области произошёл крупный пожар в жилом доме. Огонь вспыхнул на первом этаже пятиэтажного здания.

Информация об этом поступила от представителей главного управления МЧС по Ленинградской области.

По данным ведомства, площадь возгорания достигла 55 квадратных метров. Специалисты в ходе спасательных работ вывели из здания двадцать человек с помощью специальных устройств.

Кроме того, на верхнем этаже из заблокированной квартиры удалось эвакуировать троих детей.

Как сообщили в МЧС, пламя полностью уничтожило одну квартиру, после чего огонь распространился на балкон этажом выше. Позже стало известно, что внутри были обнаружены два тела.

