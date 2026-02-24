Куда плывут корабли по Неве из Санкт-Петербурга?

Направление движения кораблей по Неве зависит от их назначения: это могут быть туристические поездки в пригороды, морские рейсы, круизные путешествия или городские экскурсии.

Корабли, плывущие по Неве через Санкт-Петербург, могут направляться в разные точки — как в пределах города, так и за его пределы. Это зависит от типа судна, цели путешествия и маршрута. Рассмотрим основные направления.

Пригороды и форты

Одно из популярных направлений — пригороды Санкт-Петербурга. Например, на «Метеорах» (судах на подводных крыльях) можно добраться до Петергофа — знаменитого дворцово-паркового ансамбля с фонтанами. Путь занимает около 30 минут. Причал находится в Нижнем парке.

Ещё одно популярное направление — Кронштадт. «Метеоры» отправляются от причалов на Арсенальной набережной (напротив Финляндского вокзала) или у Тучкова моста (рядом со станцией метро «Спортивная»). В Кронштадте можно посетить парк «Остров фортов» с музеями и тематическими зонами.

Финский залив и морские маршруты

Некоторые суда следуют через Неву в Финский залив. Например, от Дворцовой пристани или Сенатской пристани отходят теплоходы с маршрутами, которые включают выход в залив, например, с осмотром северных островов или с трансфером в «Севкабель Порт».

Также через Неву проходят суда, направляющиеся в морские порты. Основной грузовой порт Санкт-Петербурга — Большой порт Санкт-Петербург. Он включает несколько районов и терминалы для обработки различных грузов, в том числе контейнерные.

Круизные маршруты

Нева служит отправной точкой для речных круизов. Теплоходы могут следовать по маршруту Санкт-Петербург — Ладожское озеро — Валаам — Санкт-Петербург. Такие круизы включают посещение Валаамского архипелага с его монастырями и скитами.

Другие круизы могут направляться в Карелию (например, с остановками в Сортавале, на острове Кижи), в Москву по каналу имени Москвы, Волге и другим водным путям.

Городские маршруты

По Неве курсируют прогулочные теплоходы и катера, которые следуют по городским маршрутам. Например, маршрут может включать проход мимо Дворцового, Троицкого, Литейного и других мостов с возможностью увидеть развод мостов во время ночных экскурсий.

Есть и более короткие маршруты, которые охватывают центральные районы города — Фонтанку, Крюков канал, Мойку и другие водные артерии.

