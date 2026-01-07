Городовой / Город / Молодым — ключи без ипотеки? В России предлагают развивать льготную аренду жилья для молодых семей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербуржцев ждут неожиданные преграды: с 8 января два района загадочно меняют движение Город
Необычные туры и заманчивые квартиры: как мошенники расставляют сети на отпускников Город
Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин Город
В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей Город
Убийство в Тельмана: под подозрением — школьник Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Молодым — ключи без ипотеки? В России предлагают развивать льготную аренду жилья для молодых семей

Опубликовано: 7 января 2026 06:30
 Проверено редакцией
Молодым — ключи без ипотеки? В России предлагают развивать льготную аренду жилья для молодых семей
Молодым — ключи без ипотеки? В России предлагают развивать льготную аренду жилья для молодых семей
Городовой ру

Во многих программах субсидируемого найма жильё предоставляется на льготных условиях лишь на ограниченный срок, после чего арендная плата повышается до стандартной.

В России, по мнению Сергея Рыбальченко, следует ввести широкую систему доступной аренды жилья для молодых супругов и семей с несколькими детьми, сообщает ТАСС.

Существующие программы зачастую предоставляют скидки только в первые годы, после чего арендная плата становится полной. Рыбальченко подчеркивает, что требуется комплексная система поддержки.

Он предлагает вариант, при котором часть расходов на съем жилья могла бы брать на себя организация, где трудится арендатор, а вторую часть — государство.

«Тогда возникает последовательность. Если молодые вступили в законный брак, компания поддерживает семью и, допустим, еще в течение двух лет обязуется это делать.
На этот срок государство дает возможность компании пользоваться своим социальным капиталом, не облагает его ни налогом, ни другими отчислениями»,

— пояснил Рыбальченко.

По его словам, через полтора года после заключения брака у молодых часто появляется ребенок. В такой ситуации к помощи работодателя должна подключаться государственная поддержка.

Ранее стало известно, что российские власти планируют увеличить количество высших учебных заведений, где действует система преференций для семей с тремя и более детьми.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью