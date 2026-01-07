Молодым — ключи без ипотеки? В России предлагают развивать льготную аренду жилья для молодых семей

В России, по мнению Сергея Рыбальченко, следует ввести широкую систему доступной аренды жилья для молодых супругов и семей с несколькими детьми, сообщает ТАСС.
Существующие программы зачастую предоставляют скидки только в первые годы, после чего арендная плата становится полной. Рыбальченко подчеркивает, что требуется комплексная система поддержки.
Он предлагает вариант, при котором часть расходов на съем жилья могла бы брать на себя организация, где трудится арендатор, а вторую часть — государство.
«Тогда возникает последовательность. Если молодые вступили в законный брак, компания поддерживает семью и, допустим, еще в течение двух лет обязуется это делать.
На этот срок государство дает возможность компании пользоваться своим социальным капиталом, не облагает его ни налогом, ни другими отчислениями»,
— пояснил Рыбальченко.
По его словам, через полтора года после заключения брака у молодых часто появляется ребенок. В такой ситуации к помощи работодателя должна подключаться государственная поддержка.
Ранее стало известно, что российские власти планируют увеличить количество высших учебных заведений, где действует система преференций для семей с тремя и более детьми.
