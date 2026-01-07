Городовой / Город / Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Ленобласти из запертой квартиры горящего многоквартирного дома спасли троих детей Город
Убийство в Тельмана: под подозрением — школьник Город
Шахматы, проектор и бронетранспортер: чем удивил троих детей начальник войск РХБЗ Город
На что теперь пересели петербуржцы? Открыты неожиданные причины обвала рынка новых машин Город
Когда история оживает: «Поезд Победы» везёт тайны прошлого в Ленобласть Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Праздники Здоровье
Категории
Общество Спорт Полезное

Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин

Опубликовано: 7 января 2026 06:00
 Проверено редакцией
Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин
Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин
Global Look Press / Zamir Usmanov

Один из участников гонки отказался от прохождения медицинского осмотра.

В Калининском районе Санкт-Петербурга стали известны случаи использования парковки торгового центра для проведения нелегальных гонок с опасными манёврами на автомобилях. Об этом в Государственную автоинспекцию сообщили местные жители, обеспокоенные громким шумом.

Сотрудники дорожно-патрульной службы прибыли на место поздно вечером и остановили два легковых автомобиля: «ВАЗ 21101» и «ВАЗ 21053».

За рулём первой машины находился молодой человек, которому на момент происшествия было 18 лет.

В отношении него полицейскими составлены постановления по нескольким статьям административного кодекса, в том числе за отказ проходить медицинскую экспертизу на состояние опьянения. Решение о его ответственности примет суд.

Второй участник инцидента — семнадцатилетний подросток, управлявший автомобилем «ВАЗ 21053». Инспекторы составили на него протоколы за различные нарушения правил дорожного движения. Его дело будет передано на рассмотрение комиссии, занимающейся вопросами несовершеннолетних.

Оба транспортных средства, за рулём которых были задержанные юноши, эвакуированы сотрудниками ГАИ на специализированную стоянку. Видеозаписи произошедшего были опубликованы в соцсетях, и вызвали активное обсуждение среди горожан.

Ранее в городе также имел место похожий случай: группа подростков устроила показательные опасные заезды на мотоциклах на парковочной площадке одного из торговых центров, что также привлекло внимание инспекторов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью