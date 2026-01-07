Петербургские подростки закружили парковку торгового центра в заносах и лишились машин

Один из участников гонки отказался от прохождения медицинского осмотра.

В Калининском районе Санкт-Петербурга стали известны случаи использования парковки торгового центра для проведения нелегальных гонок с опасными манёврами на автомобилях. Об этом в Государственную автоинспекцию сообщили местные жители, обеспокоенные громким шумом.

Сотрудники дорожно-патрульной службы прибыли на место поздно вечером и остановили два легковых автомобиля: «ВАЗ 21101» и «ВАЗ 21053».

За рулём первой машины находился молодой человек, которому на момент происшествия было 18 лет.

В отношении него полицейскими составлены постановления по нескольким статьям административного кодекса, в том числе за отказ проходить медицинскую экспертизу на состояние опьянения. Решение о его ответственности примет суд.

Второй участник инцидента — семнадцатилетний подросток, управлявший автомобилем «ВАЗ 21053». Инспекторы составили на него протоколы за различные нарушения правил дорожного движения. Его дело будет передано на рассмотрение комиссии, занимающейся вопросами несовершеннолетних.

Оба транспортных средства, за рулём которых были задержанные юноши, эвакуированы сотрудниками ГАИ на специализированную стоянку. Видеозаписи произошедшего были опубликованы в соцсетях, и вызвали активное обсуждение среди горожан.

Ранее в городе также имел место похожий случай: группа подростков устроила показательные опасные заезды на мотоциклах на парковочной площадке одного из торговых центров, что также привлекло внимание инспекторов.

