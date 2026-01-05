Когда «Пятерочка» в «печеночках»: рынки, на которых отовариваются петербуржцы

Всегда свежие овощи и фрукты, а не пластиковые на вкус.

Представьте, что у вас есть суперсила — готовить так, что люди плачут от счастья. А теперь вопрос на миллион: где вы, будучи шефом в Петербурге, купите продукты для своей семьи? Не для ресторана с его кипами сертификатов, а просто так, на ужин. Ответ может удивить.

Павел Шолохов, местный шеф-повар, раскладывает карты: ресторанный мир и мир простых покупок живут по разным законам.

«На рынках рестораны редко что-то берут, — констатирует он. — Система просит кучу сопроводительных документов и справок... а не на всех рынках и не у всех продавцов они есть».

А вот для личного, «шефского» холодильника — рынок вне конкуренции. Почему? Всё просто: там идёт честный бой за покупателя.

«Прямая конкуренция крупным гипермаркетам, — поясняет Павел. — Они [продавцы] стараются качеством забрать своего клиента».

Специализация — ещё один козырь. Один мастерски разделывает рыбу, другой знает всё о мясе, третий десятилетиями дружит с фермером, который делает тот самый творог, от которого невозможно оторваться.

И да, у шефа есть свои фавориты — места, где качество и выбор перевешивают вопрос цены. «Из хороших рынков я знаком только с Долгоозерным и Василеостровским. Там не дешево, конечно, но качество и выбор отменный».

