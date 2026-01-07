Городовой / Город / Петербуржцев ждут неожиданные преграды: с 8 января два района загадочно меняют движение
Петербуржцев ждут неожиданные преграды: с 8 января два района загадочно меняют движение

Опубликовано: 7 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Производитель работ должен организовать безопасное движение пешеходов во время проведения работ.

В некоторых районах Санкт-Петербурга будут установлены временные ограничения для движения автомобилей. Это связано с проведением инженерных и ремонтных работ, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

С 8 января по 23 февраля 2026 года проезд на Большом проспекте Васильевского острова от 22-й и 23-й линий до Клубного переулка станет затруднённым. Причиной станут работы по монтажу новых инженерных сетей в этом районе.

В Петроградском районе проезд по улице Сперанского будет закрыт с 8 по 28 января на участке от проспекта Добролюбова до тупика. Здесь подрядчики реконструируют водопровод.

Дополнительно 10 и 11 января, в ночные часы, частично ограничат движение на перекрёстке проспекта Добролюбова и улицы Сперанского.

Власти уточнили, что подрядчики обязаны обеспечить безопасный проход для жителей, даже во время проведения работ.

Ранее в городе выросло число обращений граждан с недовольством по поводу состояния городских улиц после уборки снега.

Автор:
Юлия Аликова
