Дом, который хотел переплюнуть Мурузи: зачем фасад на Пестеля украсили драконами и павлинами

Иногда в Петербурге достаточно поднять глаза, чтобы увидеть совершенно другую архитектуру.

На пересечении Литейного проспекта и улицы Пестеля есть здание, которое невозможно "не заметить". Оно выбивается из ряда строгих петербургских домов и будто создано для того, чтобы его рассматривали.

Дом Косиковского — один из самых ярких памятников эклектики XIX века, где фантазия архитекторов вышла далеко за рамки обычного доходного дома.

От мастерской каретника до архитектурного эксперимента

В начале XIX века здесь стояла небольшая двухэтажная постройка в духе сдержанного классицизма. Со временем дом рос вместе с амбициями своих владельцев: надстройки, расширения, перестройки — каждый этап приносил ему новый облик.

К финалу XIX века архитектор Юлий Дютель превратил его в настоящую витрину эклектики: здание расширили, обновили и украсили так щедро, что оно стало архитектурным "криком" на фоне соседей.

Фасад, который невозможно забыть

Дом Косиковского — один из самых причудливых фасадов города. Здесь одновременно встречаются романские арки, мавританские мотивы, древнерусские узоры и декоративные формы, которые трудно отнести хотя бы к одному стилю.

Среди деталей:

двадцать восемь дракончиков, служащих кронштейнами колонн;

павлины с распущенными хвостами, венчающие шатры эркеров;

колонны, арочки, сандрики, розетки и декоративные шатрики — словно элементы разных эпох, собранные в одной композиции.

Часть декора, как выяснили исследователи, добавлялась прямо в процессе строительства. Похоже, что хозяин мечтал создать фасад, который не только привлекал бы внимание, но и не уступал знаменитому дому Мурузи, расположенному неподалёку.

Дом, переживший пожар и эпохи

В 1890 году здание серьёзно пострадало от двухдневного пожара, начавшегося в подвале. Несмотря на разрушения, дом восстановили — и в новом веке он стал не только жилым, но и культурным.

Здесь работали издательства "Былое" и "Колос", жили писатели и музыканты. С домом связаны имена Маршака, Златогорова и Салманова. А парадная, украшенная колоннами, по воспоминаниям современников, даже фигурирует в маршаяковском стихотворении "Мистер Твистер".

Архитектурная эклектика, ставшая визитной карточкой

Сегодня дом Косиковского — это пример того, как архитекторы XIX века умели работать со стилями свободно и смело. Он не вписывается в строгий ритм Литейного проспекта и оттого стал ещё заметнее.

В городе, где доминанта — это гармония, здание на Пестеля, 14 — напоминание о том, что иногда яркость становится ценностью сама по себе.