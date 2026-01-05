Хрустящие баклажаны вместо селедки: от «Шубы» плюется семья, а этот салат называют фееричным

Ищете салат с характером, который запомнится гостям не меньше, чем «Селедка под шубой»? Нужен яркий, небанальный вкус и сочная текстура. Портал «Городовой» выяснил у шефа Дениса Перевоза рецепт, где главную партию исполняют не рыба или овощи, а идеально хрустящие баклажаны.

Весь фокус — в их приготовлении. Баклажаны, нарезанные крупными кубиками, солят, чтобы ушла горечь, а затем обваливают в кукурузном крахмале. «Тщательно запанировать, придавливая руками», — советует шеф.

Эта техника после обжарки во фритюре или в большом количестве масла дает ту самую невесомую, пузырчатую и хрустящую корочку, которая и делает салат уникальным.

Хрустящие кубики смешивают с сочными помидорами черри, обильно сдабривают сладким соусом чили (который заменяет традиционную заправку) и щедро посыпают жареным кунжутом и свежей зеленью — кинзой, тархуном или петрушкой. Зелень шеф рекомендует рвать руками для большего аромата.

Это взрывной, азиатско-средиземноморский микс, который не имеет ничего общего с привычными слоеными салатами, но обладает тем же «убойным» потенциалом. Он горячий (в смысле температуры и вкуса), дерзкий и точно не затеряется среди тарелок с майонезом.

