Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся

В Санкт-Петербурге теперь появится возможность установить неизменяемую плату за проезд в электричках на территории города. Соответствующее решение подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте Смольного.
Введение этой меры должно ускорить процесс включения железнодорожных маршрутов в единую транспортную систему города.
Рост интеграции электричек в общегородскую сеть приблизит появление наземного метро, о создании которого говорят городские власти.
Благодаря утверждённому тарифу, пассажиры смогут оплачивать всю поездку сразу, а не каждую пересадку отдельно. Это должно сделать перемещение по городу более удобным для жителей.
Ранее депутат Денис Четырбок рассказывал о предполагаемой стоимости поездки. Он уточнил, что разовая плата за проезд в электричках по городу может находиться в диапазоне от 60 до 69 рублей.