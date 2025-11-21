Городовой / Город / Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся
Единый тариф в электричках: зеленый свет дан, но поезд перемен еще не тронулся

Опубликовано: 21 ноября 2025 16:00
Нововведение позволит пассажирам оплачивать проезд по маршруту один раз, независимо от количества пересадок.

В Санкт-Петербурге теперь появится возможность установить неизменяемую плату за проезд в электричках на территории города. Соответствующее решение подписал губернатор Александр Беглов, оно опубликовано на сайте Смольного.

Введение этой меры должно ускорить процесс включения железнодорожных маршрутов в единую транспортную систему города.

Рост интеграции электричек в общегородскую сеть приблизит появление наземного метро, о создании которого говорят городские власти.

Благодаря утверждённому тарифу, пассажиры смогут оплачивать всю поездку сразу, а не каждую пересадку отдельно. Это должно сделать перемещение по городу более удобным для жителей.

Ранее депутат Денис Четырбок рассказывал о предполагаемой стоимости поездки. Он уточнил, что разовая плата за проезд в электричках по городу может находиться в диапазоне от 60 до 69 рублей.

Юлия Аликова
Город
