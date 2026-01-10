Городовой / Город / Школьные гении Петербурга смогут разбогатеть на своих знаниях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников Город
Когда чек дороже рецепта: прокуратура уличила петербургские аптеки в накрутке цен на лекарства Город
12 января ворота Петербургского зоопарка захлопнутся Город
Что скрывали руины Петербурга: Следственный комитет начал расследование загадочного сноса Город
Клиники под контролем: в России проследят за больницами, где делают аборты Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Школьные гении Петербурга смогут разбогатеть на своих знаниях

Опубликовано: 10 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Школьные гении Петербурга смогут разбогатеть на своих знаниях
Школьные гении Петербурга смогут разбогатеть на своих знаниях
Городовой ру

Учащиеся получили возможность легально заработать значительную сумму — до миллиона рублей.

Петербургские учащиеся, принёсшие городу победы и призовые места на международных и всероссийских олимпиадах, будут поощрены материально. Власти города приняли решение о предоставлении премий, соответствующее постановление было одобрено Александром Бегловым.

Документ касается именно тех, кто представлял Российскую Федерацию в составе сборной на международном уровне, сообщает 78.ru.

Губернатор Александр Беглов уточнил:

Для победителей международной олимпиады в составе сборной команды Российской Федерации размер премии установлен в размере один миллион рублей каждая

Среди наград предусмотрены выплаты и для других участников — победители заключительного этапа всероссийских соревнований получат по 500 тысяч рублей, а призёрам выделят по 300 тысяч.

Всего в этом году правительство вручит 326 премий. Общая сумма составит 110 миллионов рублей. Имена награждённых учеников будут объявлены по итогам образовательных состязаний.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью