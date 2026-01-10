Школьные гении Петербурга смогут разбогатеть на своих знаниях

Петербургские учащиеся, принёсшие городу победы и призовые места на международных и всероссийских олимпиадах, будут поощрены материально. Власти города приняли решение о предоставлении премий, соответствующее постановление было одобрено Александром Бегловым.
Документ касается именно тех, кто представлял Российскую Федерацию в составе сборной на международном уровне, сообщает 78.ru.
Губернатор Александр Беглов уточнил:
Для победителей международной олимпиады в составе сборной команды Российской Федерации размер премии установлен в размере один миллион рублей каждая
Среди наград предусмотрены выплаты и для других участников — победители заключительного этапа всероссийских соревнований получат по 500 тысяч рублей, а призёрам выделят по 300 тысяч.
Всего в этом году правительство вручит 326 премий. Общая сумма составит 110 миллионов рублей. Имена награждённых учеников будут объявлены по итогам образовательных состязаний.
