Петербург под угрозой: неожиданные опасности заставят засесть дома на выходные

Опубликовано: 10 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Петербурге на выходных ожидается опасная погода, предупреждает МЧС.

Жителей Петербурга предупредили о заметном ухудшении погодных условий, которое ожидается 10 января. В этот выходной в городе вероятны метель и усиление гололеда. МЧС советует быть особенно осторожными на проезжей части из-за скользкой дороги.

По сведениям Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу на Северную столицу обрушится снегопад.

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Водителей просят соблюдать осторожность при передвижении на транспорте.

Ожидается, что температура воздуха в ближайшие три дня будет варьироваться от минус 6 до минус 11 градусов.

Местные жители должны постепенно готовиться к понижению температуры и увеличению снежного покрова. Предстоящие дни принесут настоящую зимнюю погоду.

Накануне синоптики также сообщили, что 10 и 11 января высота снега может возрасти на 5–8 сантиметров.

В ночь на 10 января ветер усилится до 8–13 метров в секунду. Горожанам рекомендовано заранее учитывать погодные изменения при планировании поездок и прогулок.

Автор:
Юлия Аликова
