Петербург под угрозой: неожиданные опасности заставят засесть дома на выходные

Жителей Петербурга предупредили о заметном ухудшении погодных условий, которое ожидается 10 января. В этот выходной в городе вероятны метель и усиление гололеда. МЧС советует быть особенно осторожными на проезжей части из-за скользкой дороги.
По сведениям Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу на Северную столицу обрушится снегопад.
Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Водителей просят соблюдать осторожность при передвижении на транспорте.
Ожидается, что температура воздуха в ближайшие три дня будет варьироваться от минус 6 до минус 11 градусов.
Местные жители должны постепенно готовиться к понижению температуры и увеличению снежного покрова. Предстоящие дни принесут настоящую зимнюю погоду.
Накануне синоптики также сообщили, что 10 и 11 января высота снега может возрасти на 5–8 сантиметров.
В ночь на 10 января ветер усилится до 8–13 метров в секунду. Горожанам рекомендовано заранее учитывать погодные изменения при планировании поездок и прогулок.
