Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников

В 2025 году власти Санкт-Петербурга расширили перечень объектов, представляющих историческую и культурную ценность. В этот раз в список вошли девять строений, обладающих особой значимостью для города и его окрестностей.
К числу выявленных памятников добавлены здания учебно-производственных мастерских Сестрорецкого технологического колледжа имени Мосина, построенные в 1900 году на площади Свободы, 4.
Как рассказали в пресс-службе КГИОП, этот перечень дополнили деревянная дача, расположенная на Приморском шоссе, 252, а также Морской вокзал.
Также новым статусом отмечены следующие объекты: Фарфоровская набережная, Дом творчества композиторов в Репино, здания хирургического барака и учебно-производственных мастерских на Арсенальной набережной, 7.
Внесены в реестр инженерный полигон Усть-Ижорского саперного лагеря в Колпинском районе и солодовня Калашниковского пивоваренного завода, размещённая на Новгородской улице, 13.