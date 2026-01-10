Городовой / Город / Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников
Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников

Опубликовано: 10 января 2026 07:30
 Проверено редакцией
Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников
Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников
Global Look Press / Serguei Fomine

В перечень внесены девять новых объектов.

В 2025 году власти Санкт-Петербурга расширили перечень объектов, представляющих историческую и культурную ценность. В этот раз в список вошли девять строений, обладающих особой значимостью для города и его окрестностей.

К числу выявленных памятников добавлены здания учебно-производственных мастерских Сестрорецкого технологического колледжа имени Мосина, построенные в 1900 году на площади Свободы, 4.

Как рассказали в пресс-службе КГИОП, этот перечень дополнили деревянная дача, расположенная на Приморском шоссе, 252, а также Морской вокзал.

Также новым статусом отмечены следующие объекты: Фарфоровская набережная, Дом творчества композиторов в Репино, здания хирургического барака и учебно-производственных мастерских на Арсенальной набережной, 7.

Внесены в реестр инженерный полигон Усть-Ижорского саперного лагеря в Колпинском районе и солодовня Калашниковского пивоваренного завода, размещённая на Новгородской улице, 13.

Автор:
Юлия Аликова
Город
