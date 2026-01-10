Когда чек дороже рецепта: прокуратура уличила петербургские аптеки в накрутке цен на лекарства

В 2025 году органы прокуратуры в большинстве регионов России вынесли предупреждения в связи с повышением стоимости лекарственных препаратов.
Такая мера принята из-за грубых нарушений при формировании цен, когда предприниматели искусственно завышали стоимость медикаментов и ограничивали их свободную продажу. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Случаи необоснованного роста цен фиксировали в разных частях страны — в Петербурге, Ленинградской области, на Сахалине, в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Чечне, а также в Оренбургской, Смоленской и Томской областях.
Фармацевтические организации в этих регионах допускали нарушения порядка ценообразования на препараты. В Тюменской области, например, цена одного из противовоспалительных средств увеличилась на 446 процентов, при допустимом росте не выше 30 процентов.
В сентябре 2025 года Федеральная антимонопольная служба раскрыла сговор на сумму 1,1 миллиарда рублей при закупке жизненно необходимых медикаментов.
Выявлено, что госконтракты заключались без снижения стоимости или с минимальным уменьшением начальной цены. По данному факту встал вопрос о возбуждении уголовного дела.
Среди озвученных изменений отмечается и некоторое снижение стоимости ряда лекарств. В августе ФАС сообщила, что средняя цена на многие препараты в аптеках страны уменьшилась на 15 процентов с января 2025 года.
О снижении стоимости проинформировали граждан в соцсетях и через официальные сообщения.
