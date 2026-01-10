Городовой / Город / Один билет в прошлое: как тысячи петербуржцев отправились в уникальное путешествие на "Поезде Победы"
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мелкий шрифт больше не спасёт: в России ужесточили штрафы за навязывание дополнительных услуг Город
Петр I лично сажал их в 1708 году: у 300-летних дубов из СПб история богаче, чем у некоторых политиков Город
Съезд трезвенников ознаменовал «Конец Санкт-Петербурга»: 10 января в истории города Город
Петербург под угрозой: неожиданные опасности заставят засесть дома на выходные Город
Оказывается, их больше: в 2025‑м Петербург расширил список выявленных памятников Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

Один билет в прошлое: как тысячи петербуржцев отправились в уникальное путешествие на "Поезде Победы"

Опубликовано: 10 января 2026 08:00
 Проверено редакцией
Один билет в прошлое: как тысячи петербуржцев отправились в уникальное путешествие на "Поезде Победы"
Один билет в прошлое: как тысячи петербуржцев отправились в уникальное путешествие на "Поезде Победы"
Global Look Press / Dmitry Chasovitin

Передвижной музей принимал посетителей на Витебском вокзале с 5 по 9 января.

Более пяти тысяч горожан познакомились с выставкой «Поезда Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной войны, которая была размещена в Петербурге.

Передвижной музей остановился в городе накануне дня, когда жители отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда. Представители организаторов сообщили, что на Витебском вокзале знакомство с экспозицией проходило с 5 по 9 января, и семьи приходили вместе.

Посетителям предлагалась возможность пройти через специальные вагоны, каждый из которых был оборудован технологиями дополненной реальности и сопровождался аудиогидом.

За это время гости смогли получить представление о событиях, наполненных мужеством и трагизмом. Организаторы уточнили, что Петербург стал первым городом в маршруте "Поезда Победы".

После Петербурга поезд с выставкой отправится в другие населённые пункты Ленинградской области.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью