Один билет в прошлое: как тысячи петербуржцев отправились в уникальное путешествие на "Поезде Победы"

Более пяти тысяч горожан познакомились с выставкой «Поезда Победы», посвящённой событиям Великой Отечественной войны, которая была размещена в Петербурге.
Передвижной музей остановился в городе накануне дня, когда жители отмечают годовщину снятия блокады Ленинграда. Представители организаторов сообщили, что на Витебском вокзале знакомство с экспозицией проходило с 5 по 9 января, и семьи приходили вместе.
Посетителям предлагалась возможность пройти через специальные вагоны, каждый из которых был оборудован технологиями дополненной реальности и сопровождался аудиогидом.
За это время гости смогли получить представление о событиях, наполненных мужеством и трагизмом. Организаторы уточнили, что Петербург стал первым городом в маршруте "Поезда Победы".
После Петербурга поезд с выставкой отправится в другие населённые пункты Ленинградской области.
