«Дорогое удовольствие»: Владислав Лисовец объяснил, почему артисты массово отправляются в ателье

В эпоху доминирования масс-маркета и быстро меняющихся трендов, услуга пошива одежды в ателье может показаться пережитком прошлого, уделом лишь избранных.

Однако, с уходом многих известных брендов и изменением покупательских предпочтений, ателье вновь обретают популярность.

Эксперт моды, стилист и телерадиоведущий Владислав Лисовец рассуждает о том, является ли пошив одежды сегодня прихотью для богатых или же разумным вложением в собственный стиль.

Шить или покупать: вечная дилемма в мире моды

«Значит, конечно, шитьё — не совсем популярная опция, потому что, в общем-то, в наличии всё было», — отмечает Владислав Лисовец в беседе с «Городовой», комментируя текущую ситуацию на рынке.

«Сейчас чуть-чуть стало меньше вещей, чем раньше из-за ухода брендов, и, конечно, люди обратились к шитью».

По словам стилиста, очень многие шьют костюмы или вечерние платья.

Индивидуальный стиль: почему артисты выбирают ателье

Особую нишу в индустрии пошива одежды занимают артисты.

«Огромное количество артистов, которые стали шить одежду, потому что у тебя получается образ неповторимый», — объясняет Лисовец.

Возможность создать по-настоящему эксклюзивный наряд, который подчеркнет индивидуальность и будет сидеть идеально, становится для них неоспоримым преимуществом.

Вложение в образ: когда пошив одежды становится разумным решением

«Соответственно, не могу сказать, что это супер популярно, но среди моих знакомых очень часто и очень много кто обращается к партнерам», — говорит эксперт.

Это говорит о росте интереса к услугам ателье, хотя и не о повсеместном их использовании.

Ателье XXI века: роскошь или необходимость?

«Стоит это не дешево, поэтому это не могут делать все, потому что шитье одежды — это все-таки дорогое удовольствие. И во все времена это была такая опция для тех, кто хорошо зарабатывает», — признает Владислав Лисовец.

«Поэтому проще было купить что-то недорогое в масс-маркете или где-то, чем сшить себе вещь, потому что это и долгий процесс, и стоимость иногда дороже готовой вещи».

Несмотря на высокую стоимость и трудоемкость процесса, пошив одежды в ателье предлагает уникальные преимущества.

Это возможность получить идеально подогнанную вещь, соответствующую индивидуальным предпочтениям по фасону, ткани и деталям.

В условиях, когда доступ к эксклюзивным брендам ограничен, а стремление к уникальности возрастает, ателье становятся площадкой для создания неповторимых образов, которые невозможно найти на полках магазинов.