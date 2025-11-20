Городовой / Город / Бьют 300 лет без электричества: как устроено водное чудо Петергофа
Бьют 300 лет без электричества: как устроено водное чудо Петергофа

Опубликовано: 20 ноября 2025 14:15
Петергофские фонтаны
Городовой ру

Эта система до сих пор работает по первоначальному принципу XVIII века.

Петергофские фонтаны знают даже те, кто ни разу не был в Нижнем парке: каскады, струи, сияние золота и безошибочное ощущение парадного праздника. Но далеко не все представляют, что вся эта система работает без единого насоса, и каждую секунду через неё проходит около тысячи литров воды.

Идея, подсмотренная в Европе — и доведённая до невозможного

Проект водовода принадлежит самому Петру I. После «Великого посольства» он решил создать парадную резиденцию с фонтанами, способными соперничать с европейскими. Главной проблемой была вода: как поднять её на высокие террасы без машин и механизмов XVIII века?

Архитектор Леблон предлагал мельницы, но прорыв произошёл в 1720 году, когда стало ясно, что перепад высот от Ропшинских возвышенностей к морю позволяет воде прибывать самотёком — десятки километров, без механики.

Работами руководил инженер Василий Туволков. В рекордные сроки проложили более двадцати километров канала, укреплённого вручную. В августе 1721 года вода дошла до Петергофа — и первый же запуск стал основанием рождения уникальной системы.

Почему фонтаны работают и сегодня

Принцип остался прежним: сообщающиеся сосуды + естественный напор. Разница высот в районе Ропши даёт стабильный напор, а сеть прудов-накопителей, каналов и шлюзов — регулировку.

Сейчас система включает 18 прудов, 12 каналов и более сотни гидротехнических сооружений, а ежегодный объём циркуляции превышает 7 миллионов кубометров воды.

Именно поэтому фонтаны Петергофа работают ежедневно, весь сезон, в отличие от многих европейских комплексов, где вода поднимается механически и требует ограниченного времени пуска.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
