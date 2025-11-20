Городовой / Город / Лечила хвостатых — калечила закон: в Петербурге осудили начальника ветстанции за взятки
Лечила хвостатых — калечила закон: в Петербурге осудили начальника ветстанции за взятки

Опубликовано: 20 ноября 2025 15:30
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU

Ольга Афанасьева получила 2,5 года колонии общего режима по решению суда.

Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес приговор Ольге Афанасьевой: её лишили свободы на два с половиной года с направлением в исправительное учреждение общего режима по обвинению во взяточничестве. Такие сведения распространила пресс-служба городских судов.

Следствие установило, что с 2017 по 2023 год Афанасьева руководила ветеринарными станциями Московского и Фрунзенского районов и регулярно получала денежные средства от коммерческих организаций.

Суммы составляли: 240 тысяч рублей от представителей организации «Компания Алди», 100 тысяч рублей от «Комплексные поставки» и 75 тысяч рублей от «Талосто Продукты» и связанных с ней фирм.

Передаваемые средства предназначались, чтобы обеспечить благоприятное отношение к компаниям, а также для снижения расценок на ветеринарные услуги.

Афанасьева признала свою вину, раскаялась и занимается безвозмездной помощью, как в волонтёрской, так и в финансовой форме, в адрес благотворительной организации.

Суд также принял решение запретить ей работать в области ветеринарии в течение трёх лет. Кроме того, срок исполнения наказания отложен до того момента, когда её ребёнок достигнет четырнадцатилетнего возраста — до 12 августа 2027 года.

Из её имущества в установленном порядке была изъята сумма, равная 108 тысячам рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
