Зачем людям были нужны болота, если они такие опасные?

На окраинах болот, где грунтовые воды подходили близко к поверхности, заготавливали особую глину для керамики — она была пластичной и хорошо держала форму после обжига. По краям болот собирали лекарственные растения: багульник, клюкву, морошку, которые использовали для лечения ран и простуд.
Но главное — болота давали железо.
Технология его добычи напоминала современное производство: сначала находили выходы болотной руды — рыхлые коричневые concretions у корней растений. Потом строили специальные глинобитные печи-домницы, где руду смешивали с древесным углем. Температуру поднимали с помощью кожаных мехов — процесс требовал постоянного контроля.
Интересная деталь: места для металлургических "цехов" выбирали на границе болота и сухого берега.
Это позволяло одновременно использовать ресурсы обеих зон:
- воду для охлаждения металла,
- глину для печей,
- лес для угля.
Отработанные шлаки часто шли на подсыпку тропинок — пример древнего рециклинга.