Как жили люди на берегах Невы до того, как построили Петербург?

Вместо гранитных набережных — низкие заболоченные берега, вместо проспектов — извилистые протоки. Архитектура жизни здесь была подчинена воде: поселения возникали на песчаных гривах — естественных возвышениях, которые не затоплялись во время паводков. Эти "островки безопасности" становились центрами освоения территории.
Жилища строили из того, что давал лес: каркас из сосны, кровля из бересты и дёрна. Это была не примитивная постройка, а продуманная инженерная конструкция. Полуземлянки с заглублением в грунт работали как термос: зимой сохраняли тепло, летом — прохладу. Окна-щели, затянутые бычьим пузырём, располагались с южной стороны — это древняя система пассивного солнечного отопления.
Каждое поселение было автономным производственным комплексом.
Рядом с домами выкапывали ямы-погреба для хранения припасов, строили наземные лабазы для инструментов. На берегу обязательно стояла мастерская по обработке камня и кости — найдены следы производства наконечников стрел, рыболовных крючков, скребков для выделки шкур.