Этого момента ждут уже 100 лет: тысячи ученых со всего мира следят за каплей битума, и вот зачем

В анналах науки существует научное действо, временные рамки которого бросают вызов продолжительности человеческого существования.

Этот проект был инициирован в 1927 году в австралийском Брисбене и по праву занесён в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен по длительности лабораторных изысканий.

Цель его формулируется лаконично, но парадоксально: окончательно доказать, что битум, или пек, который на первый взгляд кажется монолитным твёрдым телом, на деле представляет собой жидкость с экстремально высокой вязкостью.

Несмотря на то что за время наблюдения зафиксировано уже девять отрывов, ни один из ответственных за опыт исследователей не смог стать свидетелем этого гравитационного события.

Рождение легенды: вязкость, превосходящая воду

Томас Парнелл, профессор из Квинслендского университета, стал идейным вдохновителем этого монументального процесса. В 1927 году он разместил образец казавшейся нетекучей смолы в специальную стеклянную воронку.

После незначительного подогрева заглушка была удалена в 1930 году, и началось многодесятилетнее наблюдение.

Первый отрыв капли произошёл только к концу 1938 года, явив неопровержимое доказательство: битум течёт, его вязкость превосходит водную в 230 миллиардов раз.

После ухода Парнелла вахту переняли физик Джон Мэйнстон, а затем профессор Эндрю Уайт. Последовательность падений — 1947, 1954, 1962, 1970, 1979, 1988, 2000 и 2014 годы — демонстрировала нерегулярный ритм.

С установкой климатического оборудования для стабилизации условий, интервалы замедлились: с прежних 8–9 лет они растянулись до 12–14 лет. Десятая капля ожидается к 2027 году, знаменуя столетний рубеж.

Невезение как главный компонент: проклятие наблюдателя

Наиболее захватывающая и драматичная грань этого исследования — феноменальное невезение сменяющих друг друга учёных, которые постоянно оказывались в шаге от фиксации события.

В 1979 году Джон Мэйнстон посвятил выходные неустанному дежурству у воронки. Капля сорвалась, стоило ему отойти всего на пять минут — на чашку чая.

В 1988 году история получила ироничное продолжение: Мэйнстон вновь покинул пост для «чайной паузы», и капля немедленно оторвалась.

К 2000 году, будучи опытным “жертвой” невезения, учёный применил веб-камеру. Но стихия внесла свои коррективы: в Брисбене разразился шторм, выключивший электричество на двадцать минут.

Капля, словно следуя сценарию, упала именно в этот промежуток.

В 2014 году трансляция велась в прямом эфире для зрителей всего мира. Однако куратор Эндрю Уайт, пытаясь заменить переполненный приёмный стакан, неаккуратно задел установку, и капля оторвалась, пока он своими телом загораживал её от объектива.

Эта цепь комичных провалов обеспечила эксперименту своеобразную медийную славу. За стойкость перед лицом столь абсурдного невезения Джон Мэйнстон в 2005 году был отмечен Шнобелевской премией по физике.

Дублинская удача: когда объектив поймал момент

В то время как австралийские коллеги ведут борьбу с невидимым “проклятием”, исследователи из дублинского Тринити-колледжа, где аналогичное наблюдение ведётся с 1944 года, смогли поймать момент истины.

Физик Шэйн Берджин в 2013 году, благодаря веб-камере, запечатлел отрыв капли ранним утром 11 июля.

По расчётам ирландских специалистов, вязкость их битума «всего» в 2 миллиона раз превышает вязкость мёда — что, тем не менее, является поразительным показателем.

Философия долгого ожидания: зачем нужна такая медлительность

Хотя сам феномен вызывает улыбку, эксперимент имеет глубокий научный вес. Он служит идеальной моделью для изучения свойств аморфных материалов — тех, что лишены упорядоченной кристаллической решётки.

Кроме того, он является наглядным уроком терпения — качеством, дефицитным в современном мире, живущем в режиме реального времени.

Битум опровергает стереотип, являясь не “инертной чёрной массой”, а сложнейшей динамической системой углеводородов, демонстрирующей крайне медленную, но неотвратимую текучесть.

Опыт неуклонно продолжается. Запасов битума в австралийской воронке хватит, по предварительным оценкам, ещё как минимум на восемьдесят лет.

И остаётся лишь гадать, кому из будущих кураторов, или, возможно, случайному интернет-зрителю, посчастливится зафиксировать падение этой капли, чей старт был дан ещё в эпоху, когда не существовало большинства современных технологий.

