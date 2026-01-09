Чебурашка пошёл на рекорд: какой хит помешал добряку с большими ушами стать первым

Согласно свежим данным Единой автоматизированной информационной системы Фонда кино, вторая часть истории о Чебурашке заняла вторую строчку среди самых успешных по сборам фильмов в России.
За период проката этот фильм сумел собрать свыше 4 млрд рублей, обогнав по этому показателю такие картины, как «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» с результатом 3,3 млрд рублей и продолжение комедии «Холоп», заработавшее 3,8 млрд рублей.
На данный момент «Чебурашка 2» уступает только первой ленте о Чебурашке, кассовые сборы которой достигли 6,7 млрд рублей, что остаётся рекордом среди российских проектов.
Зрительский интерес к новинке оказался крайне высоким — на сегодняшний день фильм посмотрели более семи миллионов человек. Суточная выручка от продажи билетов превысила 500 млн рублей.
Также отмечено, что по сведениям портала о киноиндустрии, «Чебурашка 2» занял третью позицию в мировом рейтинге по кассовым сборам в кинотеатрах, уступив только двум зарубежным лентам: «Аватару: Пламя и пепел» и второй части истории о Зверополисе.
Ранее сообщалось, что «Буратино», другой российский фильм-сказка, уже за первые четыре дня проката собрал более 1 млрд рублей.
