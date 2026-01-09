Городовой / Город / Все дороги на новогодние праздники ведут к Неве: Петербург — лидер по бронированию жилья
Все дороги на новогодние праздники ведут к Неве: Петербург — лидер по бронированию жилья

Опубликовано: 9 января 2026 16:00
 Проверено редакцией
Все дороги на новогодние праздники ведут к Неве: Петербург — лидер по бронированию жилья
Все дороги на новогодние праздники ведут к Неве: Петербург — лидер по бронированию жилья
Global Look Press / Zamir Usmanov

Средняя стоимость аренды жилья в Санкт-Петербурге остаётся ниже, чем в Москве.

Петербург занял первое место среди российских городов по количеству бронирований жилья в период новогодних каникул.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис по сдаче квартир и домов. Уже на протяжении нескольких лет город на Неве удерживает лидерство по этому показателю.

Северная столица вновь обошла Москву по популярности у туристов, хотя стоимость аренды жилья здесь ниже.

Средние цены на сутки проживания в Петербурге составили примерно 6,2 тысячи рублей. В Москве этот показатель оказался выше — порядка 7,5 тысячи рублей за ночь.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, высокий спрос на новогодние поездки наблюдается в Сочи, Калининграде и Кисловодске.

Также в числе популярных направлений оказались Тюмень, Псков, Ярославль, Великий Новгород и Кострома.

Автор:
Юлия Аликова
