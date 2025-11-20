Городовой / Учеба / Почему на одной территории мирно жили разные племена: славяне, финны, вепсы?
Почему на одной территории мирно жили разные племена: славяне, финны, вепсы?

Опубликовано: 20 ноября 2025 16:28


Городовой ру

Это было похоже на современный город с разными кварталами, где каждая община занимала свою экологическую нишу.

Финно-угорские племена традиционно селились по берегам Финского залива и в устьях рек — их хозяйство было ориентировано на морской промысел.

Славяне-словене осваивали берега Волхова и Приильменье, где можно было развивать земледелие. Вепсы занимали лесные массивы на востоке — их культура была связана с таёжной охотой и бортничеством.

Археологи находят свидетельства своеобразного "культурного обмена":

  • в славянских поселениях — финские "шумящие" подвески,
  • в финских — славянские керамические изделия.

Но настоящими центрами взаимодействия становились торговые пункты вроде Ладоги. Здесь возникали своеобразные "треугольники сотрудничества":

  • земледельцы поставляли зерно,
  • рыбаки — улов,
  • ремесленники — инструменты.

Интересно, что даже погребальные обряды сохраняли этническую специфику, но соседствовали на одних и тех же кладбищах. Это говорит о взаимном уважении традиций.

Конфликты случались, но скорее как исключение — ресурсов хватало всем, а сотрудничество было выгоднее вражды.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
