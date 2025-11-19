Городовой / Общество / Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь
Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь

Опубликовано: 19 ноября 2025 17:00
карельский пирог
globallookpress/Pogiba Alexandra

Неожиданный ингредиент карельских кулинаров.

Кулинарные традиции Карелии славятся своим богатством и самобытностью, и, конечно же, рыба занимает в них особое место.

Шеф-повар Павел Шолохов поделился с порталом «Городовой» секретами самых популярных карельских рыбных блюд, открывая новые грани северной кухни.

Тройка лидеров карельской кухни

«Что касаемо самых топовых блюд из рыбы карельской кухни — это, конечно же, Лохикейто и пирог рыбник (или как его еще называют рыбный косовик), так же сагудай из судака», — рассказывает шеф-повар.

Лохикейто, известный как финский рыбный суп, давно стал неотъемлемой частью карельского гастрономического наследия.

Рыбник, или рыбный косовик, — это сытный и ароматный закрытый пирог, который поражает разнообразием начинок.

А сагудай из судака – нежное блюдо, приготовленное из свежей рыбы, маринованной в особых соусах.

Рыбник: рецепт “на глаз” и его секреты

«Что касаемо пирога, это закрытый пирог с разными видами рыб: треска, форель, ряпушка», — описывает шеф-повар.

Особенностью этого пирога является добавление ламинарии (морской капусты), риса и яйца.

«Прям точного рецепта нет, делал на глаз», — признается Павел Шолохов, намекая на то, что истинное мастерство кулинара заключается не только в следовании инструкциям, но и в интуитивном подходе.

Примерные ингредиенты для пирога:

  • Тесто дрожжевое — 500 г
  • Форель отварная — 150 г
  • Треска отварная — 170 г
  • Ряпушка отварная — 150 г
  • Яйцо отварное — 1 шт
  • Ламинария — 20-30 г
  • Масло сливочное — 40 г

Процесс приготовления:

«Тесто делим на двое равных части, раскатываем. На одну половинку теста смазываем сливочным маслом и слоями по очереди выкладываем рыбу: форель, потом ряпушка, затем ламинария, перемешанная с отварным порубленным яйцом, следом треска», — детально описывает шеф-повар.

По желанию, в начинку можно добавить рубленую зелень: лук или укроп.

«Далее второй половинкой теста накрываем, защипываем края, смазываем верх взбитым сырым яйцом и ставим в печь на 180 градусов на 20-25 минут. Нам надо только, чтоб тесто приготовилось, так как рыба уже готовая, отварная», — заключает Павел Шолохов.

«Еще иногда слои рыбы разделяют обычными простыми блинами», — делится шеф-повар еще одним секретным ингредиентом, который придает пирогу особую мягкость и насыщенность вкуса.

Эти кулинарные открытия позволяют оценить глубину и разнообразие карельской рыбной кухни.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
