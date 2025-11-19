Шеф-повар раскрыл правду о карельской рыбе: вы ели это неправильно всю жизнь

Кулинарные традиции Карелии славятся своим богатством и самобытностью, и, конечно же, рыба занимает в них особое место.
Шеф-повар Павел Шолохов поделился с порталом «Городовой» секретами самых популярных карельских рыбных блюд, открывая новые грани северной кухни.
Тройка лидеров карельской кухни
«Что касаемо самых топовых блюд из рыбы карельской кухни — это, конечно же, Лохикейто и пирог рыбник (или как его еще называют рыбный косовик), так же сагудай из судака», — рассказывает шеф-повар.
Лохикейто, известный как финский рыбный суп, давно стал неотъемлемой частью карельского гастрономического наследия.
Рыбник, или рыбный косовик, — это сытный и ароматный закрытый пирог, который поражает разнообразием начинок.
А сагудай из судака – нежное блюдо, приготовленное из свежей рыбы, маринованной в особых соусах.
Рыбник: рецепт “на глаз” и его секреты
«Что касаемо пирога, это закрытый пирог с разными видами рыб: треска, форель, ряпушка», — описывает шеф-повар.
Особенностью этого пирога является добавление ламинарии (морской капусты), риса и яйца.
«Прям точного рецепта нет, делал на глаз», — признается Павел Шолохов, намекая на то, что истинное мастерство кулинара заключается не только в следовании инструкциям, но и в интуитивном подходе.
Примерные ингредиенты для пирога:
- Тесто дрожжевое — 500 г
- Форель отварная — 150 г
- Треска отварная — 170 г
- Ряпушка отварная — 150 г
- Яйцо отварное — 1 шт
- Ламинария — 20-30 г
- Масло сливочное — 40 г
Процесс приготовления:
«Тесто делим на двое равных части, раскатываем. На одну половинку теста смазываем сливочным маслом и слоями по очереди выкладываем рыбу: форель, потом ряпушка, затем ламинария, перемешанная с отварным порубленным яйцом, следом треска», — детально описывает шеф-повар.
По желанию, в начинку можно добавить рубленую зелень: лук или укроп.
«Далее второй половинкой теста накрываем, защипываем края, смазываем верх взбитым сырым яйцом и ставим в печь на 180 градусов на 20-25 минут. Нам надо только, чтоб тесто приготовилось, так как рыба уже готовая, отварная», — заключает Павел Шолохов.
«Еще иногда слои рыбы разделяют обычными простыми блинами», — делится шеф-повар еще одним секретным ингредиентом, который придает пирогу особую мягкость и насыщенность вкуса.
Эти кулинарные открытия позволяют оценить глубину и разнообразие карельской рыбной кухни.