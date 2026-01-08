Городовой / Город / Сколько сокровищ Петербурга получили официальный щит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В старом квартале Красногвардейского района появится новый докторский уголок для малышей: город решился на большую покупку Город
Заблудился не в лесу, а на Ладоге: рыбак потерял берег и путь домой Город
Семейная ипотека по-новому: для кого с 2026 года путь к заветным метрам станет сложнее Город
На Вуоксе заметили воробья, который ныряет: редкий для Ленобласти «водяной» гость Город
Точка в череде ЧП: в Ленобласти ликвидированы все аварии на ТЭК Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Сколько сокровищ Петербурга получили официальный щит

Опубликовано: 8 января 2026 08:00
 Проверено редакцией
Сколько сокровищ Петербурга получили официальный щит
Сколько сокровищ Петербурга получили официальный щит
Global Look Press / Roman Denisov

За последний год в Санкт-Петербурге государственный реестр пополнился 57 новыми памятниками.

В 2025 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга сообщил о пополнении государственного реестра более чем пятьюдесятью объектами, сообщает пресс-служба КГИОП.

В перечень вошли 57 памятников, обладающих региональным статусом. Это решение комитета стало заметным событием в сфере охраны культурного наследия города.

Среди новых объектов выделяются дача Макаровой в Комарово, малый Гостиный двор, а также жилые дома, которые были построены для работников Финляндской железной дороги.

Дополнительно в реестр попали здания Студенческого городка Политехнического института. Каждый из этих памятников несёт в себе значимый пласт городской и архитектурной истории.

Также государственный реестр был расширен за счёт таких объектов, как Дом культуры Крупской, памятник, посвящённый работникам мясокомбината имени Кирова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и комплекс построек Варшавского вокзала.

Вместе с ними были включены и другие здания, представляющие интерес для культурного наследия города.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью