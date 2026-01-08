Сколько сокровищ Петербурга получили официальный щит

В 2025 году комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга сообщил о пополнении государственного реестра более чем пятьюдесятью объектами, сообщает пресс-служба КГИОП.
В перечень вошли 57 памятников, обладающих региональным статусом. Это решение комитета стало заметным событием в сфере охраны культурного наследия города.
Среди новых объектов выделяются дача Макаровой в Комарово, малый Гостиный двор, а также жилые дома, которые были построены для работников Финляндской железной дороги.
Дополнительно в реестр попали здания Студенческого городка Политехнического института. Каждый из этих памятников несёт в себе значимый пласт городской и архитектурной истории.
Также государственный реестр был расширен за счёт таких объектов, как Дом культуры Крупской, памятник, посвящённый работникам мясокомбината имени Кирова, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и комплекс построек Варшавского вокзала.
Вместе с ними были включены и другие здания, представляющие интерес для культурного наследия города.
