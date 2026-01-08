Городовой / Город / Заблудился не в лесу, а на Ладоге: рыбак потерял берег и путь домой
Заблудился не в лесу, а на Ладоге: рыбак потерял берег и путь домой

Опубликовано: 8 января 2026 07:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

К мужчине прибыли спасатели, чтобы оказать необходимую помощь.

В акватории Ладожского озера, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, рыбак сбился с курса и не смог самостоятельно выбраться на сушу.

Об этой ситуации сообщила региональная служба МЧС. Для спасения мужчины был задействован поисково-спасательный отряд из города Шлиссельбург.

Сотрудники отряда обнаружили заблудившегося и сопроводили его к берегу. Представители МЧС напомнили:

«Выход на лёд, особенно на такие крупные водоёмы, как Ладожское озеро, сопряжен с высоким риском»,

— говорится в официальном сообщении.

Для дополнительной безопасности специалисты советуют оповещать сродников или знакомых о планируемом маршруте, а в случае снижения видимости — немедленно возвращаться на сушу.

Кроме того, при чрезвычайных обстоятельствах рекомендуется звонить на номер 112. Ранее стало известно, что на озере Пашозеро в области рыбака унести под воду, спасти которого не удалось.

Автор:
Юлия Аликова
Город
