Заблудился не в лесу, а на Ладоге: рыбак потерял берег и путь домой

В акватории Ладожского озера, расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области, рыбак сбился с курса и не смог самостоятельно выбраться на сушу.
Об этой ситуации сообщила региональная служба МЧС. Для спасения мужчины был задействован поисково-спасательный отряд из города Шлиссельбург.
Сотрудники отряда обнаружили заблудившегося и сопроводили его к берегу. Представители МЧС напомнили:
«Выход на лёд, особенно на такие крупные водоёмы, как Ладожское озеро, сопряжен с высоким риском»,
— говорится в официальном сообщении.
Для дополнительной безопасности специалисты советуют оповещать сродников или знакомых о планируемом маршруте, а в случае снижения видимости — немедленно возвращаться на сушу.
Кроме того, при чрезвычайных обстоятельствах рекомендуется звонить на номер 112. Ранее стало известно, что на озере Пашозеро в области рыбака унести под воду, спасти которого не удалось.
