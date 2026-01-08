Семейная ипотека по-новому: для кого с 2026 года путь к заветным метрам станет сложнее

Кредит на покупку квартиры смогут получить только те семьи, которые намерены проживать в этом жилье.

С начала февраля 2026 года в России введут новые правила предоставления семейной ипотеки. Основное изменение заключается в том, что супруги смогут получить только один льготный жилищный заем на семью, тогда как раньше допускались два кредита.

Такую меру вводят для того, чтобы устранить возможность обмана при оформлении займов, а также обеспечить равные условия для всех участников программы, сообщает «Петербург2».

Правила оформления кредита также стали строже: теперь получить семейную ипотеку на имя родственников или знакомых уже не удастся. Кредит выдадут только в тех случаях, когда семья действительно намерена проживать в приобретённом жилье.

Положение о созаемщиках также изменили — их можно привлекать исключительно при недостатке собственных средств для оформления займа у супругов.

Эксперты считают, что такие шаги снизят число искусственно созданных схем и поспособствуют стабилизации ситуации на рынке недвижимости.

Отмечается, что в последнее время семейные займы иногда оформляли на подставных лиц и затем перепродавали жильё.

Нововведения не затрагивают размер ставки и срок кредитования. Процент по займу по-прежнему составит не выше 6% годовых.

Первый взнос останется равным не менее 20% стоимости жилья, а максимальная продолжительность выплат — 30 лет. Лимиты на сумму кредита различаются в зависимости от региона:

для большинства российских субъектов — до 6 миллионов рублей;

для крупнейших городов — до 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что к 2026 году рост цен на жилье замедлится и будет идти темпами ниже инфляции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».