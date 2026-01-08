В старом квартале Красногвардейского района появится новый докторский уголок для малышей: город решился на большую покупку

Городские власти Санкт-Петербурга приняли решение приобрести помещение для размещения детского медицинского учреждения в Красногвардейском районе.
Документ, подтверждающий покупку, подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом информировали в пресс-службе администрации.
Планируется приобрести нежилое помещение, расположенное на проспекте Энергетиков, дом 8, корпус 2, строение 1.
Площадь будущей поликлиники составит 628,9 квадратных метров. Здесь разместится Детская городская поликлиника под номером 68.
Ранее сообщалось, что ещё один филиал городской поликлиники планируется открыть в одном из новых жилых кварталов на территории Васильевского острова.
