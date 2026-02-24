Городовой / Учеба / Куда поступить в Санкт-Петербурге после 9 класса?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Куда поступить в Санкт-Петербурге после 9 класса?

Опубликовано: 24 февраля 2026 14:15
 Проверено редакцией
студент, колледж, маникен
Куда поступить в Санкт-Петербурге после 9 класса?
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Колледжи и техникумы Санкт-Петербурга предлагают выпускникам 9-х классов получить среднее профессиональное образования в разных сферах — от медицины и техники до искусства и сервиса.

После 9 класса в Санкт-Петербурге можно поступить в различные колледжи и техникумы, которые предлагают программы среднего профессионального образования в разных сферах — от медицины и техники до искусства и сервиса. Выбор зависит от интересов, способностей и карьерных целей. Вот несколько вариантов, которые могут заинтересовать абитуриентов.

Медицинский техникум №9

Здесь готовят специалистов в области медицины, например фельдшеров и медицинских сестёр. Обучение включает как теоретические занятия, так и практику в медицинских учреждениях. Колледж сотрудничает с больницами и поликлиниками, что повышает шансы на трудоустройство после окончания обучения.

Адрес: ул. Савушкина, 5.

Петровский колледж

Предлагает широкий спектр специальностей: от технического обслуживания автомобилей до экономики и права. В колледже есть современные лаборатории, компьютерные классы и производственные мастерские. Студенты участвуют в конкурсах профессионального мастерства и стажировках на предприятиях.

Адрес: Балтийская ул., 35.

Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж

Готовит специалистов в области пожарной безопасности и спасательных операций. Студенты изучают тактику тушения пожаров, работу с оборудованием, оказание первой помощи. Колледж сотрудничает с МЧС, что обеспечивает практику и трудоустройство.

Адрес: пр. Большевиков, 52, корп. 1К.

Малоохтинский колледж

Предлагает программы в сфере строительства, архитектуры, дизайна и информационных технологий. В колледже есть студии, мастерские и компьютерные классы. Студенты участвуют в архитектурных конкурсах и стажировках на строительных площадках.

Адрес: территория Малая Охта, Казанская ул., 3.

Перед поступлением рекомендуется посетить дни открытых дверей, пообщаться с преподавателями и студентами, чтобы лучше понять атмосферу учебного заведения.

Автор:
Пономарева Дарина
Учеба
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью