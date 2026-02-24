Куда поступить в Санкт-Петербурге после 9 класса?

После 9 класса в Санкт-Петербурге можно поступить в различные колледжи и техникумы, которые предлагают программы среднего профессионального образования в разных сферах — от медицины и техники до искусства и сервиса. Выбор зависит от интересов, способностей и карьерных целей. Вот несколько вариантов, которые могут заинтересовать абитуриентов.
Медицинский техникум №9
Здесь готовят специалистов в области медицины, например фельдшеров и медицинских сестёр. Обучение включает как теоретические занятия, так и практику в медицинских учреждениях. Колледж сотрудничает с больницами и поликлиниками, что повышает шансы на трудоустройство после окончания обучения.
Адрес: ул. Савушкина, 5.
Петровский колледж
Предлагает широкий спектр специальностей: от технического обслуживания автомобилей до экономики и права. В колледже есть современные лаборатории, компьютерные классы и производственные мастерские. Студенты участвуют в конкурсах профессионального мастерства и стажировках на предприятиях.
Адрес: Балтийская ул., 35.
Санкт-Петербургский пожарно-спасательный колледж
Готовит специалистов в области пожарной безопасности и спасательных операций. Студенты изучают тактику тушения пожаров, работу с оборудованием, оказание первой помощи. Колледж сотрудничает с МЧС, что обеспечивает практику и трудоустройство.
Адрес: пр. Большевиков, 52, корп. 1К.
Малоохтинский колледж
Предлагает программы в сфере строительства, архитектуры, дизайна и информационных технологий. В колледже есть студии, мастерские и компьютерные классы. Студенты участвуют в архитектурных конкурсах и стажировках на строительных площадках.
Адрес: территория Малая Охта, Казанская ул., 3.
Перед поступлением рекомендуется посетить дни открытых дверей, пообщаться с преподавателями и студентами, чтобы лучше понять атмосферу учебного заведения.