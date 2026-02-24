Ничего экологичнее соли нет: почему Петербург не отказывается от нее в борьбе с гололедом

Новости по теме

Соли и снег: как реагенты разрушают фасады Петербурга, а циклон бьет по улицам

Перейти

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти

-15°C и снежный шторм: свежий прогноз для Северной столицы

Перейти

Почему русские купаются в +14 °C, а европейцы боятся намочить ноги: странные привычки на курортах

Перейти

Как финны делают теплый пол: даже в -36°C ходят босиком - без труб и электроматов

Перейти