Ничего экологичнее соли нет: почему Петербург не отказывается от нее в борьбе с гололедом
Ничего экологичнее соли нет: почему Петербург не отказывается от нее в борьбе с гололедом

Опубликовано: 24 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Проблема обилия соли на дорогах волнует пербуржцев ни первый год.

24 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин рассказал, почему на улицах города так много соли.

Как отметили в эфире «Комсомольской правды», ничего более безопасного для экологии, чем соль, пока нет.

Жители Петербурга уже не первый год жалуются на избыток соли на дорогах — она портит одежду, обувь, автомобили и даже угрожает собакам. Разумишкин рассказал, что результат зависит от конкретного места, мастеров и рабочих.

Там, где проводят хорошую превентивную очистку, проблем меньше. Вице-гуюернатор отметил, что город будет стараться снижать расход соли.

Он добавил, что при морозах ниже −11 °C соль в Петербурге не используют: в такую погоду реагент просто не работает.

Автор:
Юлия Аликова
