Ничего экологичнее соли нет: почему Петербург не отказывается от нее в борьбе с гололедом

24 февраля вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин рассказал, почему на улицах города так много соли.
Как отметили в эфире «Комсомольской правды», ничего более безопасного для экологии, чем соль, пока нет.
Жители Петербурга уже не первый год жалуются на избыток соли на дорогах — она портит одежду, обувь, автомобили и даже угрожает собакам. Разумишкин рассказал, что результат зависит от конкретного места, мастеров и рабочих.
Там, где проводят хорошую превентивную очистку, проблем меньше. Вице-гуюернатор отметил, что город будет стараться снижать расход соли.
Он добавил, что при морозах ниже −11 °C соль в Петербурге не используют: в такую погоду реагент просто не работает.